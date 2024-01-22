وزير الاتصالات : 6.2 مليار دولار صادرات مصر الرقمية فى 2023

MENAFN - Al-Borsa News) أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن استراتيجية مصر الرقمية لتنمية صناعة التعهيد تستهدف جذب كبرى الشركات العالمية العاملة بهذه الصناعة للاستثمار بمصر، وتنمية صادرات مصر الرقمية، وتوفير فرص عمل للشباب فى الاقتصاد الرقمى؛ موضحا أن صادرات مصر الرقمية بلغت نحو 6.2 مليار دولار فى 2023، صعوداً من 4.9 مليار دولار فى 2022، بنسبة نمو 26.5%، مضيفا أن حجم الصادرات الرقمية لمصر يتضمن صادرات التعهيد التى ارتفعت من 2.4 مليار دولار فى 2022 إلى 3.7 مليار دولار فى 2023 بنسبة نمو 54%؛ مشيرا إلى أنه مستهدف زيادة عدد كل من العاملين بصناعة التعهيد والمهنيين المستقلين للوصول إلى 550 ألف متخصص يصدرون خدمات رقمية بقيمة 9 مليار دولار فى 2026.

جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت التى ألقاها أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس؛ والتى تم خلالها استعراض جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية صناعة التعهيد وزيادة صادرات مصر الرقمية، بالإضافة إلى تسليط الضوء على جهود الوزارة لدعم صناعة الألعاب الرقمية بمصر.

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وأشار الدكتور عمرو طلعت فى كلمته إلى أنه تم توقيع اتفاقيات مع 74 شركة عالمية ومحلية لتعيين 60 ألف متخصص فى التعهيد منذ نوفمبر 2022 منها أكثر من 20 شركة تستثمر لأول مرة فى مصر فيما تتوسع الشركات الأخرى فى أعمالها بمصر؛ لافتا إلى زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء لعدد 11 شركة عالمية تعمل بمجال التعهيد خلال الأشهر القليلة الماضية فى إطار اهتمام الحكومة بتعزيز نمو هذه الصناعة؛ موضحا أن هناك 12 شركة من أكبر الشركات عالميًا فى صناعة التعهيد يوجد لها مراكز للتعهيد خارج القاهرة؛ منوها إلى تنوع مجالات الصادرات الرقمية والتى تتضمن تقديم خدمات تعهيد إجراءات الشركات مثل خدمات الموارد البشرية وخدمات مراكز الاتصال، كما تتضمن خدمات تطوير البرمجيات والدعم الفنى، والنظم المدمجة وتصميم الإلكترونيات، تصميم الدوائر الإلكترونية.

وتابع الدكتور عمرو طلعت أنه يُستهدف تنمية عدد المتخصصين العاملين بصناعة التعهيد 4 أضعاف خلال 5 أعوام لترتفع من 90 ألف متخصص فى 2021 وصولا إلى 336 ألف متخصص فى 2026 كما يستهدف تنمية أعداد المهنيين المستقلين بمعدل نمو 30% مقارنة بمعدل نمو 15%على المستوى العالمى؛ حيث يستهدف زيادة أعدادهم من 80 ألف مهنى مستقل فى 2022 إلى 220 ألف مهنى مستقل فى 2026؛ مضيفا أنه يتم إتاحة مساحات للعمل للمهنيين المستقلين فى 20 مركز إبداع مصر الرقمية فى مختلف المحافظات.

وأوضح الدكتور عمرو طلعت أنه يتم تنمية القدرات الرقمية للشباب لتأهيلهم للعمل فى صناعة التعهيد من خلال برامج تستهدف كافة الشرائح العمرية والخلفيات العلمية سواء من خريجى التخصصات التكنولوجية أو غير التكنولوجية؛ منوها إلى أنه فى إطار استراتيجية الوزارة لبناء القدرات الرقمية فقد تم زيادة ميزانية التدريب خلال 9 سنوات بنحو 50 ضعفاً، فيما زاد أعداد المتدربين بنحو 150 ضعفا، لترتفع من 2600 متدرب بميزانية 32.5 مليون جنيه فى العام المالى 2014/2015 إلى 400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه فى العام المالى الحالى؛ لافتا إلى مبادرات أجيال مصر الرقمية التى أطلقتها الوزارة لإعداد أجيال من متخصصى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تعد مظلة لعدد من المبادرات والتى تتضمن مبادرة بُناة مصر الرقمية التى تستهدف منح 1000 متخصص الماجستير العملى فى إحدى التخصصات التكنولوجية، وكذلك تدريب 90 ألف طالب جامعى من مختلف الكليات والتخصصات العلمية من خلال مبادرة رواد مصر الرقمية ، بالإضافة إلى تدريب 40 ألف طالب من المرحلة الإعدادية وحتى الثانوية من خلال مبادرة أشبال مصر الرقمية، وتدريب 10 آلاف طالب من الصف الرابع وحتى السادس الابتدائى من خلال مبادرة براعم مصر الرقمية؛ مضيفا أنه تم إطلاق منصة مهارة – تك لإتاحة محتوى تدريبى مسجل باللغة العربية فى مسارات عملية محددة للراغبين فى تطوير مهاراتهم التكنولوجية كما يوجد على المنصة أكاديميتين متخصصتين فى مجالى الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى، وتوفر المنصة تدريب رقمى بالكامل بالإضافة إلى التدريب الهجين.

واستعرض الدكتور عمرو طلعت الجهود المبذولة لدعم صناعة الألعاب الرقمية من خلال العمل على عدد من المحاور وتشمل تشكيل فريق رعد فى نادى المصرية للاتصالات وهو أول فريق محترف فى الألعاب الرقمية بهدف رعاية المواهب المحلية فى الرياضات الإلكترونية وتمثيل مصر بشكل احترافى على الساحة الإقليمية والعالمية، كما تم إطلاق منصة رقمية لتعريف الشباب بالفريق وإتاحة وسائل للاشتراك (RAAD) ؛ كذلك يتم إتاحة البنية اللازمة لتدريب فريق رعد بنادى المصرية للاتصالات.

وأضاف الدكتور عمرو طلعت أنه يتم إتاحة المعامل والبرامج التدريبية المقدمة من معهد تكنولوجيا المعلومات والتى تعد الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لتأهيل الشباب المصرى فى صناعة الألعاب الرقمية وذلك بالشراكة مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة لتدريب مئات المتدربين سنويا والذين أنتجوا ألعاب ترفيهية وجادة تخدم مجالات متعددة مثل التعليم والصحة والسياحة؛ موضحا أنه يتوافر لدى المعهد استوديوهات متخصصة تخدم التدريب فى فروع المعهد بكل من القرية الذكية ومدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجامعة القاهرة؛ موضحا أنه يتم توظيف خريجى معهد تكنولوجيا المعلومات فى تخصصات الألعاب الرقمية فى الشركات العالمية والمحلية العاملة فى مجال تطوير الألعاب الرقمية؛ مؤكدا أنه يتم نشر الوعى بصناعة الألعاب الرقمية فى مصر من خلال إقامة مسابقات محلية للتوعية بالألعاب الجادة.

وذكر الدكتور عمرو طلعت أنه يوجد أكثر من 20 ستوديو لتطوير الألعاب الرقمية المصرية، كما يوجد 1000 من مطورى الألعاب المستقلين Indie Developers، وكذلك 15 ألف من اللاعبين ومطورى الألعاب والهواة فى مجتمع الألعاب المصرى شاركوا فى مسابقات عالمية ومحلية.

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