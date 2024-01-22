الاستثمار الأوروبي يقرض السويد 314 مليون يورو لدعم معايير البيئة في قطاع الصلب

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم عن توفير قرض بقيمة 314 مليون يورو للسويد في خطوة تستهدف إدخال المعايير البيئية في قطاع الصلب في البلاد.
وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي – أن القرض سوف يعمل إلى جانب ما توفره البنوك السويدية التجارية من محفظة قروض تغطي 57 مليون يورو منها 9 ملايين مدعومة في إطار مشروع“استثمر في الاتحاد الاوروبي”.
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وأوضح أن القرض يعد ضروريًا لإزالة الكربون من صناعة الصلب ، وهي واحدة من أكثر القطاعات تلويثًا في السويد، حيث ينتج المصنع منتجات فولاذية مستدامة عالية الجودة تستهدف بشكل أساسي قطاعات السيارات والبناء والأجهزة المنزلية والمعدات الصناعية والطاقة حيث يتم استبدال الفحم في عملية الإنتاج بمحطة توليد الهيدروجين القائمة على التحليل الكهربائي، باستخدام الكهرباء من مصادر متجددة.
وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، توماس أوستروس:“صناعة الصلب هي قطاع استراتيجي، وهي في قلب اقتصاد الاتحاد الأوروبي.. يتطلب التزامنا بالوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 أن يخضع هذا القطاع لتغييرات تحويلية.. من المهم أن يدعم بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي”.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107752636
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