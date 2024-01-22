الاستثمار الأوروبي يقرض السويد 314 مليون يورو لدعم معايير البيئة في قطاع الصلب

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنك الاستثمار الأوروبي اليوم عن توفير قرض بقيمة 314 مليون يورو للسويد في خطوة تستهدف إدخال المعايير البيئية في قطاع الصلب في البلاد.

وذكر بيان صادر عن بنك الاستثمار الأوروبي – أن القرض سوف يعمل إلى جانب ما توفره البنوك السويدية التجارية من محفظة قروض تغطي 57 مليون يورو منها 9 ملايين مدعومة في إطار مشروع“استثمر في الاتحاد الاوروبي”.

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وأوضح أن القرض يعد ضروريًا لإزالة الكربون من صناعة الصلب ، وهي واحدة من أكثر القطاعات تلويثًا في السويد، حيث ينتج المصنع منتجات فولاذية مستدامة عالية الجودة تستهدف بشكل أساسي قطاعات السيارات والبناء والأجهزة المنزلية والمعدات الصناعية والطاقة حيث يتم استبدال الفحم في عملية الإنتاج بمحطة توليد الهيدروجين القائمة على التحليل الكهربائي، باستخدام الكهرباء من مصادر متجددة.

وقال نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، توماس أوستروس:“صناعة الصلب هي قطاع استراتيجي، وهي في قلب اقتصاد الاتحاد الأوروبي.. يتطلب التزامنا بالوصول إلى صافي الصفر بحلول عام 2050 أن يخضع هذا القطاع لتغييرات تحويلية.. من المهم أن يدعم بنك الاستثمار الأوروبي، بصفته بنك المناخ في الاتحاد الأوروبي”.

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