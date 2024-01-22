روسيا تُغرم آبل نحو 14 مليون دولار بشأن مزاعم الاحتكار

MENAFN - Al-Borsa News) قالت وكالة مكافحة الاحتكار الروسية الإثنين، إن شركة“آبل” دفعت غرامة قدرها 1.2 مليار روبل (13.65 مليون دولار) بسبب مزاعم إساءة استخدام صانعة“أيفون” لوضعها المهيمن في السوق فيما يتعلق بالمدفوعات داخل متجر التطبيقات.

وأوضحت الجهة المعنية بتنظيم المنافسة في الأسواق، أن صانعة الجوالات الأمريكية دفعت الغرامة في التاسع عشر من يناير، بشأن حصول منتجات“آبل” من خلال“آب ستور” على ميزة تنافسية، وتم تحويل الأموال إلى الموازنة الفيدرالية الروسية، حسبما ذكرت“رويترز”.

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وفي فبراير 2023، قالت الوكالة، إن“آبل” دفعت غرامة تبلغ حوالي 12.1 مليون دولار في قضية أخرى لمكافحة الاحتكار، ضمن تداعيات تضييق موسكو المستمر على شركات التكنولوجيا الأجنبية لعدة سنوات، في ظل اعتراضها على عدم تخزين بيانات المستخدمين محليًا.

يأتي هذا رغم وقف شركة“آبل” جميع مبيعات منتجاتها مؤقتًا في روسيا بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، وتقييد خدمة المدفوعات.

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