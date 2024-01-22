روسيا تُغرم آبل نحو 14 مليون دولار بشأن مزاعم الاحتكار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت وكالة مكافحة الاحتكار الروسية الإثنين، إن شركة“آبل” دفعت غرامة قدرها 1.2 مليار روبل (13.65 مليون دولار) بسبب مزاعم إساءة استخدام صانعة“أيفون” لوضعها المهيمن في السوق فيما يتعلق بالمدفوعات داخل متجر التطبيقات.
وأوضحت الجهة المعنية بتنظيم المنافسة في الأسواق، أن صانعة الجوالات الأمريكية دفعت الغرامة في التاسع عشر من يناير، بشأن حصول منتجات“آبل” من خلال“آب ستور” على ميزة تنافسية، وتم تحويل الأموال إلى الموازنة الفيدرالية الروسية، حسبما ذكرت“رويترز”.
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وفي فبراير 2023، قالت الوكالة، إن“آبل” دفعت غرامة تبلغ حوالي 12.1 مليون دولار في قضية أخرى لمكافحة الاحتكار، ضمن تداعيات تضييق موسكو المستمر على شركات التكنولوجيا الأجنبية لعدة سنوات، في ظل اعتراضها على عدم تخزين بيانات المستخدمين محليًا.
يأتي هذا رغم وقف شركة“آبل” جميع مبيعات منتجاتها مؤقتًا في روسيا بعد وقت قصير من بدء الحرب في أوكرانيا، وتقييد خدمة المدفوعات.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107752635
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