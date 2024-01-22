لماذا تجاوز الدولار حاجز الـ60 جنيها فى السوق السوداء؟

MENAFN - Al-Borsa News) رغم استقرار المؤشرات الاقتصادية إلى حد كبير، لكن يبدو أن المجموعة الاقتصادية لم تنجح فى إدارة توقعات السوق، وانخفضت قيمة الجنيه بشكل متسارع منذ بداية الحرب فى فلسطين.

يأتى ذلك بالرغم من أن مؤشرات السياحة التى أعلنها مجلس الوزراء تشير إلى استمرار توافد السياح خلال الربع الأخير من العام، وكذلك الحمولة المارة بقناة السويس تراجعت نحو 11% فقط منذ بداية الهجمات فى البحر الأحمر.

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وارتفع سعر الدولار أمام الجنيه من 51 جنيًها يوم الخميس الموافق 30 نوفمبر الماضى إلى 61 جنيها يوم الأحد 21 يناير الجارى بالسوق الموازية، بحسب أحد المُتعاملين.

رغم التحسن الحقيقى فى الحساب الجارى الدولار فاق التوقعات

المستويات الجديدة لسعر الصرف تجعله أعلى بكثير من توقعات المراكز البحثية وتوقعات صندوق النقد الدولى لسعر الدولار والتى نقلتها وثيقة الاتجاهات الاقتصادية خلال الفترة 2024-2030، عند متوسط 36.83 جنيه خلال الفترة من 2024 – 2028.

ويتوقع مراكز بحثية بينهم“أسطول” أن يسجل الدولار 49 جنيهًا بنهاية العام و”فيتش سوليوشنز” ما بين 40 و45 دولارا، فيما توقع“الأهلى فاروس” أن يكون الدولار فى حدود ما 45 إلى 50 جنيها.

ورجحت“إى إف جى” أن يسجل الجنيه فى المتوسط 39.1 جنيه خلال العام المالى الحالى، و43.8 جنيه العام المالى المقبل.

الانخفاض فى سعر الجنيه بالسوق الموازية جاء رغم أن بنك الاستثمار“إى إف جى” يرى أن التحسن فى عجز الحساب الجارى لمصر كان حقيقيًا، فى ظل أن التأثير الإيجابى على خفض الواردات عادله تقريبًا تأثير سلبى على تحويلات المصريين بالخارج.

وقال متعامل مع السوق الموازية، إن هناك زيادة ملحوظة فى الطلب على العملات الأجنبية من قبل الأفراد للتحوط، ومن قبل التجار خوفًا من صعوبة تدبيره فى فترات لاحقة أو خوفًا من مزيد من الارتفاع فى سعره.

“فى أوقات الانخفاض الحاد لقيمة العملة يكون على البنوك المركزية إدارة التوقعات التى بدورها تغير شكل الطلب” بحسب هانى جنينة، كبير الاقتصاديين فى كايرو كابيتال.

“قناة السويس” أضرت بتوقعات السوق لسعر الصرف

وترى آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، أن تسارع ارتفاع سعر الدولار بالسوق الموازية، جاء بسبب الطلب المتزايد عليه من قبل الأفراد والشركات، خاصة فى ظل حالة عدم اليقين بشأن إجراء“التعويم” أو توقيته، ما يُشكل ضغوطًا إضافية على سعر الصرف.

وأضافت أن التوترات الجيوسياسية والتى تؤثر قد تؤثر سلبًا على إيرادات قناة السويس إذا طالت الأزمة، كانه لها دور على المعنويات، خاصة مع تصاعد التوترات السياسية فى اليمن.

وقال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس إن حركة الملاحة في القناة منتظمة، ووصف تعليق بعض الشركات عبورها من قناة السويس بـ“الأمر المؤقت”.

وبحسب منصة“بورت ووتش” التابعة لصندوق النقد الدولى لتتبع حركة الشحن، تراجعت الحمولة المارة بقناة السويس نحو 46% على أساس سنوى لتصل إلى عدد سفن الحاويات المارة من قناة السويس منذ بداية العام وحتى 21 يناير إلى 53.5 مليون طن مقابل 99.7 مليون طن.

وذكرت زهير أن الأزمات العالمية تتسبب فى ارتفاع أسعار الحبوب عالميًا، وهو تحد جديد قد يواجهنا فى المستقبل.

هل استفادت مصر من تحسن السياحة؟

الطلب على الدولار جاء بالتزامن مع تفضيل حائزى العملة الأمريكية الاحتفاظ بها تحوطًا ضد التقلبات، ما جعل استفادة مصر من نحو 10.8 مليار دولار تدفقات من قطاع السياحة محدودة بحسب تقرير سابق لوكالة“ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتمانى.

ويتفق ماجد فهمى الرئيس السابق لبنك التنمية الصناعية، أن الشركات ومن يرد لهم حصائل دولارية فضلوا الاحتفاظ به سواء للتحوط أو لتأمين الاحتياجات المستقبلية منه.

وأضاف فهمى أن استعادة الثقة فى الاقتصاد واستقرار الأسعار سيضع حدًا للارتفاع المبالغ فيه لسعر الدولار، لأن جزء منه ليس طلبًا حقيقيًا نظير الاحتياجات من الخارج والالتزامات الأساسية للبلاد.

وذكر أن إيرادات العملة الأجنبية من السياحة لا تدخل كاملة إلى السوق الرسمية للدولار وكذلك حصيلة التصدير، ويجب سن سياسات خلال الفترة المقبلة من شأنها ضمان وقف هروب تلك الإيرادات لتغذية السوق الموازى.

ما بعد التعويم

ويرى بنك الاستثمار“إى إف جى” أن خفض قيمة الجنيه سيحفز تنازلات فى حدود ما بين 12 و14 مليارا وأن البنك المركزى عليه أن يكمل ذلك الإجراء بتشديد السياسة النقدية، وتوافر سيولة كافية لتلبية الطلب المعلق.

واتفقت“فيتش سوليوشنز” شركة الأبحاث التابعة لمجموعة“فيتش للتصنيف الائتمانى”أن تضييق الفجوة مع السوق الموازي وإصدار شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع يساعد على إعادة ما يصل إلى 10 مليارات دولار من السوق الموازي إلى القطاع المصرفى.

وارتفع سعر الجنيه فى العقود الآجلة غير القابلة للتسليم أجل عام إلى ما بين 54.7 و54.9 جنيه، فيما يصل سعر العقود أجل شهر ما بين 37.79 و37.9 جنيه، وأجل شهرين نحو 40.3 جنيه و40.4 جنيه.

ويأتى الارتفاع مع زيادة التكهنات بقرب خطوة تحرير سعر الصرف بالتزامن مع زيارة بعثة صندوق النقد للقاهرة بعد اجتماعات واشنطن التى جمع بين مديرة الصندوق، كريستالينا جورجيفيا ومحافظ البنك المركزى، ووزير المالية.

لكن“فيتش سوليوشنز” ترى أن الصندوق لن يكون متمسكًا كما كان من قبل بشرط تحرير سعر الصرف فى ظل تأثر الاقتصاد بالحرب فى فلسطين، وزيادة أهمية دور مصر كوسيط سياسى.

وهو توقع شاركه فيه“مورجان ستانلى” بنك الاستثمار الأمريكى فى تقرير أصدره نهاية الشهر الماضى، توقع فيه أن يكون خفض الجنيه جزئيًا، لحين الحصول على التمويلات على أن تزداد مرونته تدريجيًا.