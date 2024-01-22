أرزاق للتمويل متناهى الصغر تحصل على ترخيص لأول 13 فرعًا فى 10 محافظات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أعلنت شركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل متناهى الصغر“أرزاق” حصولها على ترخيص افتتاح أول 13 فرعًا للشركة، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الجغرافى من خلال افتتاح فروع جديدة. ومن المستهدف بنهاية العام الحالى الوصول إلى 60 فرعًا فى جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة فى تنمية المجتمع.
وحصلت الشركة العام الماضى على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظامي المرابحة والمشاركة.
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كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأولى المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.
وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر”، محمد على، إن الحصول على التراخيص ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الجغرافى، كما أوضح أن الشركة فى الفترة القادمة تستهدف الانتشار بشكل أكبر فى كافة المحافظات، مع التركيز على التواجد فى محافظات الوجه القبلى، بهدف تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لتناسب كافة فئات المجتمع.
وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهى الصغر إنه جارِ البدء فى تشغيل الفروع وإمدادها بالنظم التكنولوجية اللازمة.
وكشف أن الفروع ستكون فى أسوان، والدقى، والزقازيق، والفيوم، وبنها، ودمياط، ودمنهور، وسوهاج، وشبرا الخيمة، وشبين الكوم، وطنطا، وفاقوس، وكفر الشيخ.
وأضاف أنه من المقرر بنهاية العام القادم أن يصل إجمالى عدد فروع الشركة إلى 60 فرعًا فى جميع أنحاء الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة فى تحقيق تنمية مجتمعية بتلك المناطق والوصول لقاعدة كبيرة من العملاء.
وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل متناهى الصغر“أرزاق”، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالى المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
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