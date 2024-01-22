أرزاق للتمويل متناهى الصغر تحصل على ترخيص لأول 13 فرعًا فى 10 محافظات

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل متناهى الصغر“أرزاق” حصولها على ترخيص افتتاح أول 13 فرعًا للشركة، بموافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وذلك ضمن استراتيجيتها للتوسع الجغرافى من خلال افتتاح فروع جديدة. ومن المستهدف بنهاية العام الحالى الوصول إلى 60 فرعًا فى جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة فى تنمية المجتمع.

وحصلت الشركة العام الماضى على موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظامي المرابحة والمشاركة.

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كما أن الهيئة العامة للرقابة المالية قررت اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأولى المنتجات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.

وقال الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لمصرف“أبو ظبى الإسلامى – مصر”، محمد على، إن الحصول على التراخيص ضمن استراتيجية الشركة للتوسع الجغرافى، كما أوضح أن الشركة فى الفترة القادمة تستهدف الانتشار بشكل أكبر فى كافة المحافظات، مع التركيز على التواجد فى محافظات الوجه القبلى، بهدف تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، لتناسب كافة فئات المجتمع.

وقال أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة أرزاق للتمويل متناهى الصغر إنه جارِ البدء فى تشغيل الفروع وإمدادها بالنظم التكنولوجية اللازمة.

وكشف أن الفروع ستكون فى أسوان، والدقى، والزقازيق، والفيوم، وبنها، ودمياط، ودمنهور، وسوهاج، وشبرا الخيمة، وشبين الكوم، وطنطا، وفاقوس، وكفر الشيخ.

وأضاف أنه من المقرر بنهاية العام القادم أن يصل إجمالى عدد فروع الشركة إلى 60 فرعًا فى جميع أنحاء الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة فى تحقيق تنمية مجتمعية بتلك المناطق والوصول لقاعدة كبيرة من العملاء.

وجاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبى الإسلامى للتمويل متناهى الصغر“أرزاق”، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالى المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.