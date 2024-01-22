سيرا للتعليم تعتزم دمج 3 شركات تابعة لها بنهاية 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تعتزم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية“سيرا للتعليم” دمج 3 شركات تابعة لها بنهاية 2024، لتدخل بذلك تلك المدارس تحت مظلة الشركة مباشرة.
وتوقع عمر سلامة، مسئول علاقات المستثمرين بشركة سيرا للتعليم، أن تنتهى الشركة من عمليات الدمج بين الشركات الثلاث التابعة لها بنهاية 2024.
والشركات هى شركة الصعيد للخدمات التعليمية والتى تمتلك مدرستين لغات بصعيد مصر وتمتلك“سيرا” 100% من أسهم الشركة، وشركة المصرية لنظم التعليم وتمتلك مدرسة واحدة بالقطامية، وتمتلك“سيرا” الشركة بالكامل، والشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم وتمتلك مدرسة لغات بمنطقة شيراتون هليوبوليس، وتمتلك“سيرا” حوالى 79% من الشركة بصورة مباشرة، و97% بطريقة غير مباشرة، وجارى التفاوض على 3% الباقية مع الشركاء لشراء هذه الحصة بنحو 5 ملايين جنيه.
موضوعات متعلقة
“أرزاق” للتمويل متناهى الصغر تحصل على ترخيص لأول 13 فرعًا فى 10 محافظات البورصة تشهد أكبر حجم تداولات في تاريخها وترتفع 1.2% أرباح“الدلتا للسكر” السنوية ترتفع 91% لتصل 1.62 مليار جنيه
وترى الشركة أنه لم يعد هناك جدوى لتأسيس شركات منفصلة بعد امتلاكها أغلب الشركات بعد خروج الشركاء، مما دفعها لضم الشركات تحت مظلتها مباشرة.
وذكر أن ارتفاع سعر الدولار أثر على المدارس الدولية نظراً لوجود مدرسين من الخارج أجورهم بالدولار، لكن زيادة السعة الطلابية فى هذه المدارس والجامعات أدت لنمو الإيرادات بشكل قوى مما قلص بدوره من تأثير ارتفاع الدولار.
وتقوم شركة سيرا للتعليم بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها ويبلغ عدد الطلبة المقيدين بقطاع التعليم الأساسى وقبل الجامعى نحو 34 ألف طالب خلال العام الدراسى 2023-2024، بالإضافة إلى جامعة بدر (BUC) بإجمالى عدد طلبة مقيدين 20 ألف طالب فى 26 كلية من مختلف التخصصات.
وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت علامتها التجارية“فيوتشرز Futures”، وتستهدف بشكل رئيسى أصحاب الدخول المتوسطة، سعيًا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة.
تراجعت أرباح شركة القاهرة للخدمات التعليمية، بنسبة 4.25% خلال الربع الأول من عامها المالى الجارى، لتصل 8.78 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.
وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 27.2 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 24.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.
MENAFN22012024000202011048ID1107752632
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.