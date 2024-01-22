سيرا للتعليم تعتزم دمج 3 شركات تابعة لها بنهاية 2024

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة القاهرة للاستثمار والتنمية“سيرا للتعليم” دمج 3 شركات تابعة لها بنهاية 2024، لتدخل بذلك تلك المدارس تحت مظلة الشركة مباشرة.وتوقع عمر سلامة، مسئول علاقات المستثمرين بشركة سيرا للتعليم، أن تنتهى الشركة من عمليات الدمج بين الشركات الثلاث التابعة لها بنهاية 2024.

والشركات هى شركة الصعيد للخدمات التعليمية والتى تمتلك مدرستين لغات بصعيد مصر وتمتلك“سيرا” 100% من أسهم الشركة، وشركة المصرية لنظم التعليم وتمتلك مدرسة واحدة بالقطامية، وتمتلك“سيرا” الشركة بالكامل، والشركة العالمية لتكنولوجيا التعليم وتمتلك مدرسة لغات بمنطقة شيراتون هليوبوليس، وتمتلك“سيرا” حوالى 79% من الشركة بصورة مباشرة، و97% بطريقة غير مباشرة، وجارى التفاوض على 3% الباقية مع الشركاء لشراء هذه الحصة بنحو 5 ملايين جنيه.

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وترى الشركة أنه لم يعد هناك جدوى لتأسيس شركات منفصلة بعد امتلاكها أغلب الشركات بعد خروج الشركاء، مما دفعها لضم الشركات تحت مظلتها مباشرة.

وذكر أن ارتفاع سعر الدولار أثر على المدارس الدولية نظراً لوجود مدرسين من الخارج أجورهم بالدولار، لكن زيادة السعة الطلابية فى هذه المدارس والجامعات أدت لنمو الإيرادات بشكل قوى مما قلص بدوره من تأثير ارتفاع الدولار.

وتقوم شركة سيرا للتعليم بتشغيل 27 مدرسة مملوكة لها ويبلغ عدد الطلبة المقيدين بقطاع التعليم الأساسى وقبل الجامعى نحو 34 ألف طالب خلال العام الدراسى 2023-2024، بالإضافة إلى جامعة بدر (BUC) بإجمالى عدد طلبة مقيدين 20 ألف طالب فى 26 كلية من مختلف التخصصات.

وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت علامتها التجارية“فيوتشرز Futures”، وتستهدف بشكل رئيسى أصحاب الدخول المتوسطة، سعيًا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة.

تراجعت أرباح شركة القاهرة للخدمات التعليمية، بنسبة 4.25% خلال الربع الأول من عامها المالى الجارى، لتصل 8.78 مليون جنيه، مقارنة بربح 9.17 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام المالى الماضي.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر لتصل إلى 27.2 مليون جنيه بنهاية نوفمبر، مقابل 24.1 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضي.