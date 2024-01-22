الصين المتفوقة تضع معاييرها الخاصة لأشباه موصلات السيارات

MENAFN - Al-Borsa News) بدأت الصين فى اتخاذ خطوات لوضع معاييرها الخاصة لأشباه الموصلات المستخدمة فى السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة، فى إطار سعيها لاستبدال واردات هذه المكونات الحيوية بالإنتاج المحلي.

ووجهت الحكومة الدعوة للمصنعين إلى إنشاء معايير تكنولوجية لأكثر من 30 نوعاً من أشباه الموصلات المهمة فى السيارات بحلول عام 2025 وأكثر من 70 نوعًا بحلول عام 2030، وفقًا للمبادئ التوجيهية الصادرة هذا الشهر عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

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وتسعى التوجيهات، الصادرة للمجموعات التجارية فى 8 يناير، إلى ضمان السلامة والموثوقية من خلال توفير اختبارات أداء لأشباه الموصلات المستخدمة فى المركبات الجاهزة والأنظمة الأساسية.

وقال مصدر فى صناعة السيارات إن الحكومة“ستستخدم على الأرجح عملية وضع المعايير لتوجيه شركات صناعة السيارات لاستخدام أشباه الموصلات المصنوعة محليا”.

تهدف الصين إلى بناء سلسلة توريد محلية لأشباه الموصلات حتى تكون آمنة من تهديدات العقوبات الأمريكية.

وتشكل أشباه الموصلات نقطة ضعف فى مساعى الصين إلى أن تصبح قوة عظمى فى مجال السيارات من خلال الاستفادة من ريادتها فى التحول من السيارات التى تعمل بالبنزين إلى السيارات الكهربائية.

حققت مبيعات السيارات الجديدة فى الصين نمواً بنسبة 12% فى عام 2023 لتصل إلى 30.09 مليون سيارة، ووصلت الصادرات إلى ما يقرب من 5 ملايين سيارة، مما يضع الصين فى المقدمة لتسبق اليابان كأكبر مصدر للسيارات فى العالم، وذلك وفقًا للجمعية الصينية لمصنعى السيارات.

وقادت الصين النمو العالمى فى السيارات الكهربائية وغيرها من مركبات الطاقة الجديدة العام الماضي، مع زيادة فى المبيعات بنسبة 38% إلى 9.49 مليون سيارة.

كما تشمل مركبات الطاقة الجديدة، وهو مصطلح صيني، السيارات الهجينة ومركبات خلايا الوقود.

تتطلب السيارات الكهربائية والسيارات ذاتية القيادة مزيدا من أشباه الموصلات مقارنة بالسيارات التقليدية، حيث ستُزود كل سيارة كهربائية بحوالى 1300 من أشباه الموصلات، مقارنة بأقل قليلاً من 500 فى السيارات التى تعمل بالبنزين، وذلك وفقًا لشركة تصنيع سيارات صينية كبرى

تشير شركة بيانات صناعة السيارات الصينية“غازجو” إلى أن السيارات ذاتية القيادة من المستوى الرابع، والتى يمكن أن تعمل دون تدخل السائق فى ظل ظروف معينة، تحتوى على أكثر من 3000 من أشباه الموصلات.

تعمل شركات صناعة السيارات الصينية على تطوير أشباه الموصلات الخاصة بها، وذلك فى ظل تشجيع من الحكومة. تقوم مجموعة تشجيانغ جيلى القابضة، الشركة الأم لشركة فولفو للسيارات، بوضع أشباه الموصلات الخاصة فى سياراتها الرياضية متعددة الاستخدامات.

يعد تطوير أشباه الموصلات فى السيارات أيضًا أولوية بالنسبة لشركة تصنيع الرقائق الصينية الرائدة فى مجال تصنيع أشباه الموصلات (إس إم اّى سي)، وفقًا لأحد كبار المسؤولين التنفيذيين.

لكن الصين لا تزال بعيدة عن الاكتفاء الذاتي، ففى أشباه موصلات الطاقة، التى تنظم التيار الكهربائى والتى تعتبر حيوية لأداء السيارات الكهربائية، يلبى الإنتاج المحلى حوالى 15% فقط من احتياجات الصين، وفقًا لشركة“غازكو”.

وفى الرقائق المتقدمة – النوع المطلوب للقيادة الذاتية – يقل الإنتاج الصينى عن 5%.

يقدر الاكتفاء الذاتى الإجمالى فى الصين من أشباه الموصلات الخاصة بالسيارات بنحو 10%، مقارنة بنحو 20% لأشباه الموصلات بشكل عام.

بلغ عدد الشركات الصينية التى تعمل على تطوير أشباه موصلات السيارات نحو 300 شركة، لكن التكنولوجيا المحلية لم تواكب احتياجات صناعة السيارات، ولا تزال الصين تعتمد على الواردات.

وفى جميع أنحاء العالم، تقود هذه الصناعة شركة“إنفينيون تكنولوجيز” الألمانية، وشركة” إن إكس بي”الهولندية لأشباه الموصلات، وشركة“رينيساس إليكترونيكس” اليابانية، وشركة“تيكساس إنسترومنتس” الأمريكية لصناعة الرقائق.

لا تخضع العديد من أشباه الموصلات فى السيارات لضوابط التصدير التى تقودها الولايات المتحدة لأنها أقل تقدما من الرقائق المستخدمة فى الذكاء الاصطناعى وغيرها من التطبيقات ذات التقنية العالية المتعلقة بالدفاع.

لكن قدرة الصين على الوصول إلى الإمدادات الأجنبية من أشباه الموصلات المستخدمة فى صناعة السيارات ربما تظل مقيدة اعتماداً على الكيفية التى قد تتطور بها العلاقات مع الولايات المتحدة.

وقال فو بينج فنغ، نائب الرئيس التنفيذى للجمعية الصينية لمصنعى السيارات، فى مؤتمر فى ديسمبر 2023 حول أشباه الموصلات استضافته المجموعة التجارية فى ووشي:“مع صعود الحمائية التجارية، أصبحت أشباه الموصلات فى السيارات محور المنافسة العالمية. ويمكننا إنشاء صناعة جديدة لأشباه الموصلات للسيارات”.

قبل أكثر من عاما، فى نوفمبر 2022، حث مياو وي، وزير الصناعة السابق الذى يتمتع بعلاقات قوية بصناعة السيارات، قادة الصناعة فى اجتماع فى شنغهاى على توجيه جميع مشترياتهم من أشباه الموصلات إلى المصادر المحلية.

ونقلت وسائل الإعلام الصينية عن جاو شيانج، الباحث المعنى بسياسة السيارات، قوله إن الدعم الحكومى وغيره من التدابير قد تجعل استبدال أشباه الموصلات عملية شديدة الصعوبة من الناحية الفنية بإنتاج محلى فى غضون خمس إلى عشر سنوات.