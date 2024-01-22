هجمات الحوثيين تهدد قطاع الكيماويات الألماني

MENAFN - Al-Borsa News) بدأ قطاع الكيماويات في ألمانيا ، وهو الأكبر في أوروبا، يشعر بوطأة تأخر الشحنات عبر البحر الأحمر، ليصبح أحدث صناعة تحذر من انقطاع الإمدادات الذي أجبر بعض الشركات على كبح الإنتاج، وفق ما نقلته وكالة رويترز الاثنين.

وبحسب رويترز يستغرق وصول الواردات الآسيوية المهمة إلى أوروبا، والتي تتراوح بين قطع غيار السيارات والمعدات الهندسية إلى المواد الكيميائية ولعب الأطفال، وقتًا أطول حاليًا، مع تحويل شركات شحن الحاويات لمسار السفن حول إفريقيا وبعيدًا عن البحر الأحمر وقناة السويس، في أعقاب هجمات الحوثيين في اليمن.

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وبينما اعتادت الصناعة الألمانية على انقطاع الإمدادات في أعقاب الوباء والحرب الأوكرانية، فإن تأثير انخفاض حركة المرور عبر الشريان التجاري بدأ يظهر، وكان مصنع تسلا في برلين الضحية الأبرز حتى الآن.

ويعتمد قطاع الكيماويات في ألمانيا، وهو ثالث أكبر صناعة في البلاد بعد السيارات والصناعات الهندسية بمبيعات سنوية تبلغ نحو 260 مليار يورو، على آسيا في نحو ثلث وارداته من خارج أوروبا.

وقالت مارتينا نايتسونجر رئيسة شركة“جيكيم جي إم بي إتش أند كو كيه جه”“Gechem GmbH & Co KG”، التى تقوم بخلط وتعبئة المواد الكيميائية للمصانع الكبيرة:“يعمل قسم المشتريات الخاص بنا حاليًا بجهد أكبر بثلاث مرات للحصول على مدخلات الإنتاج”.

ونتيجة للتأخير خفضت الشركة التى تحقق مبيعات سنوية بملايين اليوروهات، إنتاج أقراص تنظيف غسالات الأطباق والمراحيض، لأنها لا تستطيع الحصول على ما يكفي من سترات الصوديوم وكذلك حمض السلفاميك والستريك.

وقالت رئيسة الشركة إنهم يراجعون الآن نظام الورديات الثلاث، متوقعة أن تظل أزمات نقل الشحنات حتى النصف الأول من 2024 على الأقل.

وأشارت إلى أنه مع حصولهم على نصف الكميات يتفاوضون مع العملاء للحصول على أجزاء من طلباتهم، بحيث يحصل كل عميل على قدر ما.

وقالت“إيفونيك” وهى شركة أكبر لصناعة الكيماويات المتخصصة، إن بعض السفن التى تحمل شحناتها غيرت اتجاهها ثلاث مرات في غضون أيام قليلة.

وقالت الشركة إنها تحاول التخفيف من التأثير من خلال الطلب مبكرًا والتحول إلى الشحن الجوي، وهو ما يعتبر حلاً مؤقتًا لأنه لا يُسمح بنقل بعض المواد الكيميائية بالطائرة.

وأشار اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية“VCI” إلى الاعتماد على الواردات الآسيوية، قائلًا إنه في حين أن انقطاع الإنتاج يجب أن يقتصر على الحالات الفردية، فإن تأخير الاستيراد عبر البحر الأحمر كان عبئًا إضافيًا على الصناعة الضعيفة بالفعل.

أضاف كبير الاقتصاديين فى هيئة الصناعة الألمانية، هينريك مينكى، أن“الآثار ملحوظة بشكل خاص في شركات الكيماويات الدقيقة والمتخصصة المتوسطة الحجم“، وأن هذه الشركات غالبًا ما تستورد نسبة كبيرة من موادها الخام من آسيا.

وتأتي أزمة النقل في البحر الأحمر في الوقت الذي يتعرض فيه الاقتصاد الألماني بالفعل لضغوط بسبب الركود، فضلاً عن ارتفاع تكاليف العمالة والطاقة.

ووفقا لوكالة ستاندرد أند بورز جلوبال، يعتبر قطاع المواد الكيميائية في أوروبا، إلى جانب السيارات وتجارة التجزئة، الأكثر عرضة للخطر.

أضافت أنه بخلاف تأخر الواردات، تشير مجموعات المواد الكيميائية إلى ارتفاع تكاليف الوقود، إذ تستغرق الناقلات التي تنقل المواد الخام الحيوية حوالي 14 يومًا أطول للوصول، وأن هذه التكاليف لا يمكن نقلها إلا جزئيًا إلى العملاء.

وتتوقع شركة كوفيسترو، التي تصنع المواد الكيميائية الرغوية المستخدمة في المراتب، ومقاعد السيارات وعزل المبانى، أن تتحمل أسعار شحن أعلى، لكنها أضافت أن هذه الأسعار ضئيلة ضمن إجمالي إنفاقها.

وأضافت أن قوة عمل داخلية تتعامل مع هذه القضية، مشيرة إلى وجودها الإقليمي القوي.

وقالت شركة تصنيع العطور“سيمرايز” أيضًا إنها لا تتوقع أي تأخير في عمليات التسليم لأن لديها مخزونًا كافيًا، ودعت العملاء إلى الالتزام بأنماط الطلب المعتادة لتجنب أي اكتناز غير مبرر.

ولفتت شركة“واكر كيمى”، التى تورد البولى سيليكون لنحو نصف الرقائق في العالم، إلى ارتفاع الأسعار، لكنها أضافت أن أعمالها لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن.

ويرى مينكي من اتحاد الصناعات الكيميائية الألمانية أن هناك فرصة ضئيلة إلى حد ما لانقطاع الإنتاج على نطاق واسع حتى لو ظل الوضع في البحر الأحمر متوترًا، مضيفًا أنه مع ضعف الطلب والبيروقراطية وارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام، كان لدى القطاع ما يدعو للقلق بالفعل.