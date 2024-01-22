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ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ترقب بيانات اقتصادية

1/22/2024 2:22:29 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، والذي يشهد صدور بيانات اقتصادية هامة من منطقة اليورو، فضلًا عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.

وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% إلى 472.8 نقطة، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات التعدين والمرافق والطاقة.

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فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند 16683 نقطة، وزادت قيمة“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.35% عند 7487 نقطة، كما صعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.55% إلى 7413 نقطة.

ورغم ذلك الأداء، انخفض سهم” كومرتس بنك” المتداول تحت الرمز (CBK) بنسبة 3.4%، بعد أن خفض محللو“بنك أوف أمريكا” توصيتهم لسهم المقرض الألماني إلى“أداء ضعيف” من“محايد”، بحسب“سي إن بي سي”.

ويترقب المستثمرون صدور مؤشر ثقة المستهلك من“يوروستات” غدًا الثلاثاء، قبل يوم من إعلان بيانات النشاط الصناعي والخدمي في منطقة اليورو، مع اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الخميس، والذي يعقبه مؤتمرًا صحفيًا لرئيسته“كريستين لاجارد”.

المصدر:

MENAFN22012024000202011048ID1107752629

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