ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق مع ترقب بيانات اقتصادية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام أولى جلسات الأسبوع، والذي يشهد صدور بيانات اقتصادية هامة من منطقة اليورو، فضلًا عن اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية.
وفي نهاية التداولات، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.75% إلى 472.8 نقطة، وحدّ من المكاسب تراجع قطاعات التعدين والمرافق والطاقة.
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فيما ارتفع مؤشر“داكس” الألماني بنسبة 0.75% عند 16683 نقطة، وزادت قيمة“فوتسي 100” البريطاني بنسبة 0.35% عند 7487 نقطة، كما صعد“كاك” الفرنسي بنسبة 0.55% إلى 7413 نقطة.
ورغم ذلك الأداء، انخفض سهم” كومرتس بنك” المتداول تحت الرمز (CBK) بنسبة 3.4%، بعد أن خفض محللو“بنك أوف أمريكا” توصيتهم لسهم المقرض الألماني إلى“أداء ضعيف” من“محايد”، بحسب“سي إن بي سي”.
ويترقب المستثمرون صدور مؤشر ثقة المستهلك من“يوروستات” غدًا الثلاثاء، قبل يوم من إعلان بيانات النشاط الصناعي والخدمي في منطقة اليورو، مع اجتماع البنك المركزي الأوروبي بشأن السياسة النقدية الخميس، والذي يعقبه مؤتمرًا صحفيًا لرئيسته“كريستين لاجارد”.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107752629
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