ماركات الملابس الأجنبية تبحث عن بدائل للهروب من ضغوط الدولار

اتجهت عدد من الماركات العالمية بقطاع الملابس الجاهزة إلى تقليص أعداد فروعها بسبب احتجاز الشحنات المستوردة فى الموانئ لفترات طويلة، وتراجع حركة الشراء عقب زيادة رفع أسعارها مع بداية العام الجارى.

وقالت مصادر لـ“البورصة” إن تأخر الإفراج عن البضائع دفع برند“زارا” و“إتش آند إم” إلى عرض منتجات العام الماضى، بالإضافة انعكاس الزيادة فى سعر الصرف على سعر المنتج النهائى ما أدى إلى عزوف شريحة كبيرة من المشترين.

موضوعاترئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث فرص التعاون مع رواندا وزير الإنتاج الحربي يشدد على ضرورة تعميق التصنيع المحلي وزير الخارجية يدعو إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الأوروبية لمصر

وأعلنت مؤخرًا مجموعة الشايع الكويتية التى تملك نحو 90 علامة تجارية عالمية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مثل فيكتوريا سيكريت وستاربكس، عن إغلاق 60 متجرًا وتقليص أعمال بعض الفروع الأخرى بسبب تحديات السوق.

وبلغ حجم تجارة الملابس الجاهزة والمفروشات فى مصر نحو 300 مليار جنيه، بحسب رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات المصرية محمد عبد السلام.

ومن بين العلامات التجارية العالمية التى تعمل فى قطاع الملابس الجاهزة بالسوق المصرى زارا، وبيرشكا، وجوتشى، وأديداس، واتش اند ام، وتمبر لاند، وايفانز ليفايس.

وقال محمد المرشدى رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، إن الغرفة تجهز مقترحًا لعرضه على الشركات العالمية المالكة للعلامات الأجنبية فى مصر لاندماجها مع الشركات المصرية والتصنيع المنتج محليًا والاستفادة من وفرة الخامات محليًا.

أضاف لـ ((البورصة))، أن المساعى الحالية للغرفة هى الحفاظ على تلك العلامات ومنع خروجها من السوق المصرى، وماركات عالمية شهيرة أخرى متواجدة منذ سنوات تتجه إلى تقليل عدد متاجرها نتيجة التذبذب المستمر فى سعر صرف الدولار.

وأوضح، أن تأخر الإفراج عن مستلزمات الإنتاج جعل الشركات تتعرض لتعطيل عملها وهو ما يؤثر فى النهاية على ارتفاع سعر المنتج النهائى بشكل تدريجى وبالتالى يضعف القوة الشرائية، والسبيل الوحيد أمام الماركات هى تصفية الفروع التى تحقق خسائر والبقاء على الشركات التى تحقق أرباحًا.

وأشار، إلى أن الغرفة تتجه لتوطين مستلزمات الإنتاج المستوردة من خلال مساعدة الشركات الراغبة لتصنيعها وذلك لتقليل الفاتورة الاستيرادية والتوسع فى صادرات القطاع استجابة لتوجيهات الحكومة بتوطين 152 فرصة استثمارية.

وتراجعت صادرات الملابس الجاهزة خلال أول 10 أشهر من عام 2023 بنحو 5% لتسجل 1.96 مليار دولار، مقارنة بـ2.1 مليار دولار خلال الفترة ذاتها من العام 2022.

وقال مجدى طلبة رئيس مجلس إدارة شركة تى آند سى المصرية لصناعة الملابس الجاهزة، إن ارتفاع سعر الدولار ووجود سعرين فى السوق المحلى أدى إلى تقليص عمل الشركات العالمية ويعتبر فرصة للمصدرين المصريين فى التوسع محليًا فى ظل صعوبة التصدير.

أضاف لـ ((البورصة))، أن الأزمات العالمية تعرقل عمل المصدرين وتؤثر على الشركات العالمية أيضًا والتى كان آخرها التوترات الملاحية فى البحر الأحمر وانعكاسها على ارتفاع تكاليف الشحن لثلاثة أضعاف وهو ما يؤثر على رفع المنتج النهائى.

أشار إلى أن الشركات جاهزة لتصنيع البراندات العالمية خلال الفترة المقبلة، وبالفعل بعض العلامات بدأت تصنيع منتجاتها فى مصر للهروب من صعوبة تدبير دولار الاستيراد.

قالت مارى لويس رئيس شركة بشارة للملابس الجاهزة فى تصريح سابق لـ ((البورصة))، إن الشركة تتفاوض مع عدد من العلامات التجارية الأوروبية فى قطاع الملابس الجاهزة لتصنيعها فى مصر، وتصديرها إلى الأسواق العربية والأوروبية.

أضافت، أن الشركة تسعى إلى رفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 25%، ومن المتوقع أن تنفذ التوسعات على 3 مراحل لزيادة الانتاج، ورفع كفاءة العاملين فى مصانع الشركة.

وقال حمدى أبوالعينين رئيس جمعية رجال الأعمال لأصحاب مصانع الغزل والنسيج، إن حملات المقاطعة التى شنها المصريون أحد أبرز الأسباب التى دفعت الماركات العالمية الشهيرة إلى تقليص نشاطها فى مصر.

أضاف لـ ((البورصة))، أن خروج العلامات التجارية يؤثر على السوق المحلى بصورة سلبية خاصة أن غياب مستلزمات صناعة الملابس الجاهزة عطل عددا كبيرا من الشركات المنتجة.