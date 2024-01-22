جيه إل إل: إضافة 83 ألف متر لسوق منافذ التجزئة فى القاهرة خلال 2023

MENAFN - Al-Borsa News) قالت شركة“جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن عام 2023 لم يشهد إنجاز سوى عدد محدود من مشاريع منافذ التجزئة والتى أضافت 83 ألف متر مربع فقط إلى سوق منافذ التجزئة فى القاهرة.

وأضافت الشركة، فى تقرير بعنوان“لمحة عامة على أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال عام 2023′′، أنه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بمقدار خمسة أضعاف فى عام 2024“أى 447 ألف متر مربع”، وسيكون للقاهرة الجديدة نصيب الأسد من المشاريع الجديدة، والتى ستكون فى الغالب عبارة عن مراكز تجارية محلية وتوسعات لمراكز التسوق القائمة.

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وتابع التقرير:“مع تقلص القوة الشرائية للمستهلكين وسط ضغوط التضخم، سيركز أصحاب العقارات فى عام 2024 على مفاهيم تتيح لهم توليد ربح فورى للحد من الخسائر وتعويض بعض الخسائر المتكبدة خلال السنوات الأخيرة والتخفيف من الضغوط الناجمة عن الإنفاق على منافذ التجزئة”.

وقال التقرير:“ينضوى العام 2024 على فرص جديدة واعدة، إذ يدفع ارتفاع الأسعار علامات الأزياء المحلية عالية الجودة وميسورة التكلفة إلى التوسع خارج قنوات التجارة الإلكترونية الخاصة وتدشين منافذ خاصة بها فى مراكز التسوق”.

وعلى صعيد الأداء، من المتوقع أن يحافظ متوسط أسعار الإيجارات فى مراكز التسوق الرئيسية والفرعية على استقراره عند مقارنته بالربع الأخير من عام 2023، ولكن عند المقارنة بالعام الماضى، نجد أن متوسط الإيجارات قد ارتفع بنسبة 11% و9% على الترتيب، وفى الوقت نفسه، انخفض متوسط معدل الشواغر انخفاضاً طفيفاً من 10% فى الربع الأخير من عام 2022 إلى 9% فى الربع الأخير من عام 2023.