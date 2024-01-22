جيه إل إل: إضافة 83 ألف متر لسوق منافذ التجزئة فى القاهرة خلال 2023

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“جيه إل إل” للاستشارات والاستثمارات العقارية، إن عام 2023 لم يشهد إنجاز سوى عدد محدود من مشاريع منافذ التجزئة والتى أضافت 83 ألف متر مربع فقط إلى سوق منافذ التجزئة فى القاهرة.
وأضافت الشركة، فى تقرير بعنوان“لمحة عامة على أداء سوق العقارات فى القاهرة خلال عام 2023′′، أنه من المتوقع أن يتضاعف هذا الرقم بمقدار خمسة أضعاف فى عام 2024“أى 447 ألف متر مربع”، وسيكون للقاهرة الجديدة نصيب الأسد من المشاريع الجديدة، والتى ستكون فى الغالب عبارة عن مراكز تجارية محلية وتوسعات لمراكز التسوق القائمة.
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وتابع التقرير:“مع تقلص القوة الشرائية للمستهلكين وسط ضغوط التضخم، سيركز أصحاب العقارات فى عام 2024 على مفاهيم تتيح لهم توليد ربح فورى للحد من الخسائر وتعويض بعض الخسائر المتكبدة خلال السنوات الأخيرة والتخفيف من الضغوط الناجمة عن الإنفاق على منافذ التجزئة”.
وقال التقرير:“ينضوى العام 2024 على فرص جديدة واعدة، إذ يدفع ارتفاع الأسعار علامات الأزياء المحلية عالية الجودة وميسورة التكلفة إلى التوسع خارج قنوات التجارة الإلكترونية الخاصة وتدشين منافذ خاصة بها فى مراكز التسوق”.
وعلى صعيد الأداء، من المتوقع أن يحافظ متوسط أسعار الإيجارات فى مراكز التسوق الرئيسية والفرعية على استقراره عند مقارنته بالربع الأخير من عام 2023، ولكن عند المقارنة بالعام الماضى، نجد أن متوسط الإيجارات قد ارتفع بنسبة 11% و9% على الترتيب، وفى الوقت نفسه، انخفض متوسط معدل الشواغر انخفاضاً طفيفاً من 10% فى الربع الأخير من عام 2022 إلى 9% فى الربع الأخير من عام 2023.
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