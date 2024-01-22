تباين أسواق الخليج مع ترقب نتائج أعمال الشركات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.9% في جلسة اليوم مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي ليستعيد مستويات 12100 نقطة ضمن سيولة بلغت 9.4 مليار ريال ومع ارتفاع 126 سهماً من أصل 232 شركة مدرجة.

وجاء الدعم بشكل رئيسي من قياديات البنوك مع ارتفاع سهمي الأهلي والراجحي بنسبة 2.4% و1.8% على التوالي.

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كما قفز سهم مجموعة الحكير بالحد الأقصى لأعلى مستوياته في 7 أشهر بعد أن أعلنت عن ترسية مشروع مع شركة الفا المرافق للمقاولات بقيمة 760 مليون ريال.

بالمقابل، انخفض سهم أرامكو بنحو 1.1% مسجلاً أدنى إغلاق له في نحو 8 أشهر رغم ارتفاع أسعار خام برنت وملامسته مستويات 80 دولار للبرميل خلال اليوم .

وأغلقت بورصات الخليج على تباين في جلسة اليوم الإثنين مع ترقب نتائج أعمال الشركات وقياديات البنوك في الأيام المقبلة.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.8% نقطة مُنهياً سلسلة خسائر من 4 جلسات بدعم من ارتفاع سهمي صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.3% و2.7% على التوالي.

وارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وبنك الكويت الوطني بنسبة 0.5% و0.6% على التوالي.

كما قفز سهم الكويتية للاستثمار بنسبة 4% إلى أعلى مستوياته في نحو شهر ونصف رغم إفصاح الشركة عن عدم وجود أي تطورات جوهرية تبرر نشاط وارتفاعات السهم.

وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة طفيفة جداً بلغت 0.01% مع تباين في أداء القياديات مع انخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.8% مقابل ارتفاع سهمي تاكسي دبي وسالك بنسبة 4% و2.3% على التوالي.

كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.3% مسجلاً سابع خسارة يومية على التوالي متأثراً بانخفاض سهمي أبوظبي الأول والعالمية القابضة بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي.

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