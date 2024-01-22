تباين أسواق الخليج مع ترقب نتائج أعمال الشركات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفع مؤشر السوق الرئيسية بنحو 0.9% في جلسة اليوم مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي ليستعيد مستويات 12100 نقطة ضمن سيولة بلغت 9.4 مليار ريال ومع ارتفاع 126 سهماً من أصل 232 شركة مدرجة.
وجاء الدعم بشكل رئيسي من قياديات البنوك مع ارتفاع سهمي الأهلي والراجحي بنسبة 2.4% و1.8% على التوالي.
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كما قفز سهم مجموعة الحكير بالحد الأقصى لأعلى مستوياته في 7 أشهر بعد أن أعلنت عن ترسية مشروع مع شركة الفا المرافق للمقاولات بقيمة 760 مليون ريال.
بالمقابل، انخفض سهم أرامكو بنحو 1.1% مسجلاً أدنى إغلاق له في نحو 8 أشهر رغم ارتفاع أسعار خام برنت وملامسته مستويات 80 دولار للبرميل خلال اليوم .
وأغلقت بورصات الخليج على تباين في جلسة اليوم الإثنين مع ترقب نتائج أعمال الشركات وقياديات البنوك في الأيام المقبلة.
وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 0.8% نقطة مُنهياً سلسلة خسائر من 4 جلسات بدعم من ارتفاع سهمي صناعات قطر ومصرف قطر الإسلامي بنسبة 1.3% و2.7% على التوالي.
وارتفع مؤشر الكويت الأول بنسبة 0.4% مسجلاً ثاني مكاسب يومية على التوالي بدعم من ارتفاع سهمي بيتك وبنك الكويت الوطني بنسبة 0.5% و0.6% على التوالي.
كما قفز سهم الكويتية للاستثمار بنسبة 4% إلى أعلى مستوياته في نحو شهر ونصف رغم إفصاح الشركة عن عدم وجود أي تطورات جوهرية تبرر نشاط وارتفاعات السهم.
وفي أسواق الإمارات، تراجع مؤشر سوق دبي بنسبة طفيفة جداً بلغت 0.01% مع تباين في أداء القياديات مع انخفاض سهم إعمار العقارية بنسبة 1.8% مقابل ارتفاع سهمي تاكسي دبي وسالك بنسبة 4% و2.3% على التوالي.
كما تراجع مؤشر فوتسي أبوظبي بنحو 0.3% مسجلاً سابع خسارة يومية على التوالي متأثراً بانخفاض سهمي أبوظبي الأول والعالمية القابضة بنسبة 0.4% و0.5% على التوالي.
المصدر:
MENAFN22012024000202011048ID1107752626
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