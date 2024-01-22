مستوردون: 30% زيادة متوقعة بأسعار ياميش رمضان

توقع مستوردون ارتفاع أسعار ياميش رمضان بنسبة 30% خلال الموسم المقبل مقارنة بالموسم الماضى، بدعم من نقص معروض المنتجات بالأسواق حاليًا تزامنًا مع صعوبة الاستيراد وتأخر وصول الشحنات الجديدة بسبب تصاعد أحداث البحر الأحمر.

وبلغت واردات مصر من ياميش رمضان العام الماضى 30 مليون دولار مقارنة بـ 40 مليون دولار عام 2022، وتستورد أغلبها من تركيا، والأرجنتين، وسوريا، وفيتنام وسريلانكا، وفقا لشعبة العطارة بتجارية القاهرة.

موضوعات“التموين”: توريد 928 ألف طن قصب وإنتاج 88 ألف طن سكر “التموين” ترفع سعر النخالة 1.5 ألف جنيه للطن 2000 جنيه زيادة فى أسعار القطن بمزاد محافظات الوجه البحرى

قال أحمد عوف، رئيس مجلس إدارة شركة ((سامو للصناعات الغذائية)) المالكة للعلامة التجارية أبوعوف، إن أحداث البحر الأحمر وأزمة الدولار ستضغطان على حجم المعروض من منتجات الياميش بنسب تتراوح بين 40 و50% خلال الموسم المقبل، مقارنة بالأعوام الماضية.

أضاف لـ”البورصة”، أن التمور والزبيب وقمر الدين المصرى سيرتفع الطلب عليها من قبل المستهلكين فى السوق المحلى، وكذلك تزامن فصل الشتاء مع موسم شهر رمضان يقلل من الطلب على العصائر، متوقعًا ارتفاع أسعار جميع منتجات الياميش بنسب تتراوح بين 25 و30% مقارنة بالعام الماضى.

قال محمد مصطفى، سكرتير شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الياميش المحلية ارتفعت بنسبة وصلت إلى 100%، متأثرة كغيرها من باقى السلع، حيث سجل البلح نحو 60 جنيهًا مقابل 30 جنيهًا للكيلو الموسم الماضى، وسجل الكركديه 170 جنيهًا للكيلو، والزبيب المصرى نحو 150 جنيهًا.

أوضح، أن البضائع التى دخلت البلاد خلال الشهر الماضى، مازالت فى مخازن المستوردين، ولم يعلنوا عن أسعارها للاستفادة من أى زيادات جديدة قد تطرأ على خلال الشهرين المقبلين.

أشار إلى أن الموسم الحالى سوف يكون ساخنا جدًا، مما سيوجه شريحة كبيرة من المستهلكين للاستغناء عن بعض أنواع الياميش.

قال مجدى توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة بغرفة القاهرة التجارية، إن كل المعطيات توجه السوق لمنتجات الياميش المحلية لصعوبة الاستيراد من المناشئ حاليًا.

أضاف لـ”البورصة”، أن هناك مخزونا من الكميات المستوردة خلال العام الماضى لدى شركات العطارة، ولكن ستتضاعف أسعارها بأكثر من 3 مرات عن العام الماضى.

أوضح، أن أسعار الموسم الحالى ستفرض على المستهلك إعادة دراسة أولوياته، وخصوصًا من المنتجات التى صعد الكيلو بها إلى 800 جنيه مثل الكاجو وعين الجمل والفستق واللوز.

وقال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن معظم المستوردين بدأوا استيراد شحنات استعدادًا لموسم رمضان كاللحوم والدواجن قبل توتر الأحداث فى المنطقة، وتأخرها قد يؤثر على نقص المعروض بعض السلع من الأسواق.

لفت إلى أن إقبال التجار على البضائع سيربك السوق خلال هذا الشهر وسترتفع أسعار السلع حال تواجدها بسبب مؤشرات نقص المعروض الأولية حاليًا.

أشار إلى أن بعض مستوردى القطاع مازالوا ينتظرون رسائل فى البحر اضطرت إلى تغيير وجهتها بسبب الأوضاع الجارية وقد يؤدى ذلك إلى تأخر البضائع القادمة من شرق آسيا لبعد انتهاء الموسم.