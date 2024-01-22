اضطرابات البحر الأحمر تضغط على توريدات السيارات لمصر

(MENAFN
- Al-Borsa News) فريد: الأحداث أثرت على تسليمات السيارات للعملاء
ارتفعت المدة الزمنية لتوريدات السيارات ومستلزمات إنتاجها اللازمة للصناعة بمصر من 23 يومًا إلى 52 يومًا فى ظل توترات البحر الأحمر، بحسب تقديرات المصنعين والتجار.
قال عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكيل العلامة التجارية ((لادا، وبى واى دى))، إن بعض الشركات المصنعة والمجمعة للسيارات قد تضطر إلى تعليق الإنتاج لمدة قد تصل إلى أسبوع لحين وصول الشحنات الجديدة.
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أشار ((سليمان)) إلى أن عملية شحن البضائع للسوق المصري أصبحت تتخذ وقتًا طويًلا تبدأ من 23 يومًا وقد تصل إلى 52 يومًا كحد أقصى خلال الفترة الحالية، حيث فضل الكثير من شركات الشحن تعليق مرور السفن فى المنطقة واختيار رأس الرجاء الصالح فى وهو طريق أطول وأكثر كُلفة.
أوضح أن أسعار الشحن شهدت ارتفاعًا بنحو 100% بسبب تلك الأحداث. سعد: 25% زيادة مرتقبة بالأسعار بسبب زيادة أسعار الشحن
من جانبه قال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة أحداث البحر الأحمر أثرت على فترة توريدات السيارات تامة الصنع ما انعكس ذلك على تسليمات السيارات للعملاء.
وأشار ((فريد)) إلى أن الشركة وضعت فترة تسليم للعملاء تصل إلى 30 يومًا لحين وصول السيارات والإفراج عنها من الموانئ والجمارك، وذلك وفقًا للتعاقدات الجديدة مع العملاء.
أكد أن زيادة فترة وتكاليف الشحن سوف تنعكس على أسعار السيارات بالارتفاع بنسبة 10 و15% خلال الفترة المقبلة.
وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، لـ((البورصة))، إن أسعار السيارات قد تشهد ارتفاعًا ملحوظاً تتراوح نسبته ما بين 20 و25% بالأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار الشحن.
أشار ((سعد)) إلى أن أسعار الشحن سجلت نحو 8 آلاف دولار خلال الفترة الحالية، مقابل نحو 3 آلاف دولار سابقًا أى بزيادة بلغت نحو 166.6%، وذلك لسعر الكونتينر الواحد الذى يستوعب من 2 إلى 3 سيارات.
أوضح أن مبيعات السيارات الصينية تراجعت خلال الـ 11 شهرًا من العام المنتهى 2023، مسجلة مبيعات بلغت أكثر من 19.9 ألف سيارة، وبنسبة تراجع بلغت نحو 47% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2022. يونس: تحرك الأسعار سوف يظهر على الشحنات الجديدة لسيارات ((سوزوكى))
وقال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة شركة مودرن موتورز، إحدى شركات مجموعة سعودى للاستثمار، ووكيل العلامة التجارية ((سوزوكى))، إن اتجاه أسعار السيارات نحو الارتفاع بسبب الأحداث الجارية بالبحر الأحمر سوف يظهر على الشحنات الجديدة من سيارات ((سوزوكى)) التى سيتم التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.
أشار ((يونس)) إلى أن تحرك أسعار السيارات المنتمية للمنشأ الصينى يأتى بسبب تأخر فترة الشحن وقلة المعروض داخل السوق خلال الفترة الحالية من السيارات بالإضافة إلى تحرك أسعار الشحن بنسبة بلغت نحو 50 و60%.
وأتفق أمجد الفقى، مدير علامة جيلى بشركة ((أبو غالى موتورز))، على أن استخدام الطرق البديلة زاد من فترة توريد السيارات ومكونات الإنتاج للسوق المصري.
وأشار ((الفقى)) إلى أن الشركة فتحت باب الحجز على السيارة ((جيلى جيومترى سى)) الكهربائية فيس ليفت الجديدة، والتى تقدم عبر فئتين من التجهيزات، بسعر 1.700 مليون جنيه للفئة الأولى ((GF))، بينما الفئة الثانية ((+GF)) سجلت نحو 1.8 مليون جنيه.
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