اضطرابات البحر الأحمر تضغط على توريدات السيارات لمصر

ارتفعت المدة الزمنية لتوريدات السيارات ومستلزمات إنتاجها اللازمة للصناعة بمصر من 23 يومًا إلى 52 يومًا فى ظل توترات البحر الأحمر، بحسب تقديرات المصنعين والتجار.

قال عمر سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة الأمل لتصنيع وتجميع السيارات وكيل العلامة التجارية ((لادا، وبى واى دى))، إن بعض الشركات المصنعة والمجمعة للسيارات قد تضطر إلى تعليق الإنتاج لمدة قد تصل إلى أسبوع لحين وصول الشحنات الجديدة.

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أشار ((سليمان)) إلى أن عملية شحن البضائع للسوق المصري أصبحت تتخذ وقتًا طويًلا تبدأ من 23 يومًا وقد تصل إلى 52 يومًا كحد أقصى خلال الفترة الحالية، حيث فضل الكثير من شركات الشحن تعليق مرور السفن فى المنطقة واختيار رأس الرجاء الصالح فى وهو طريق أطول وأكثر كُلفة.

أوضح أن أسعار الشحن شهدت ارتفاعًا بنحو 100% بسبب تلك الأحداث.

من جانبه قال محمد فريد، مدير عام مبيعات شركة جميل موتورز، إن الشركة أحداث البحر الأحمر أثرت على فترة توريدات السيارات تامة الصنع ما انعكس ذلك على تسليمات السيارات للعملاء.

وأشار ((فريد)) إلى أن الشركة وضعت فترة تسليم للعملاء تصل إلى 30 يومًا لحين وصول السيارات والإفراج عنها من الموانئ والجمارك، وذلك وفقًا للتعاقدات الجديدة مع العملاء.

أكد أن زيادة فترة وتكاليف الشحن سوف تنعكس على أسعار السيارات بالارتفاع بنسبة 10 و15% خلال الفترة المقبلة.

وقال خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة ((جنباى رويال)) فى مصر، لـ((البورصة))، إن أسعار السيارات قد تشهد ارتفاعًا ملحوظاً تتراوح نسبته ما بين 20 و25% بالأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار الشحن.

أشار ((سعد)) إلى أن أسعار الشحن سجلت نحو 8 آلاف دولار خلال الفترة الحالية، مقابل نحو 3 آلاف دولار سابقًا أى بزيادة بلغت نحو 166.6%، وذلك لسعر الكونتينر الواحد الذى يستوعب من 2 إلى 3 سيارات.

أوضح أن مبيعات السيارات الصينية تراجعت خلال الـ 11 شهرًا من العام المنتهى 2023، مسجلة مبيعات بلغت أكثر من 19.9 ألف سيارة، وبنسبة تراجع بلغت نحو 47% مقارنة بنفس الفترة خلال عام 2022.

وقال محمد يونس، رئيس مجلس إدارة شركة شركة مودرن موتورز، إحدى شركات مجموعة سعودى للاستثمار، ووكيل العلامة التجارية ((سوزوكى))، إن اتجاه أسعار السيارات نحو الارتفاع بسبب الأحداث الجارية بالبحر الأحمر سوف يظهر على الشحنات الجديدة من سيارات ((سوزوكى)) التى سيتم التعاقد عليها خلال الفترة المقبلة.

أشار ((يونس)) إلى أن تحرك أسعار السيارات المنتمية للمنشأ الصينى يأتى بسبب تأخر فترة الشحن وقلة المعروض داخل السوق خلال الفترة الحالية من السيارات بالإضافة إلى تحرك أسعار الشحن بنسبة بلغت نحو 50 و60%.

وأتفق أمجد الفقى، مدير علامة جيلى بشركة ((أبو غالى موتورز))، على أن استخدام الطرق البديلة زاد من فترة توريد السيارات ومكونات الإنتاج للسوق المصري.

وأشار ((الفقى)) إلى أن الشركة فتحت باب الحجز على السيارة ((جيلى جيومترى سى)) الكهربائية فيس ليفت الجديدة، والتى تقدم عبر فئتين من التجهيزات، بسعر 1.700 مليون جنيه للفئة الأولى ((GF))، بينما الفئة الثانية ((+GF)) سجلت نحو 1.8 مليون جنيه.