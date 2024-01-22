بورصة الدار البيضاء تنهى تدولاتها على وقع ايجابي

MENAFN - Al-Borsa News) أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين، على وقع إيجابي.

وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، زيادة بنسبة 0,28%، ليستقر بذلك عند 12.720,69 نقطة.

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وحقق كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة، على التوالي، بنسبة 0,28 % إلى 1.041,89 نقطة، و 0,45% إلى 948,28 نقطة.

من جانبه، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,47% إلى 1.055,38 نقطة.

وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15 ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، ربحا بنسبة 0,32% إلى 11.795,11 نقطة، و 0,35% إلى 10.701,57 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 91,48 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).

وفي ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 659,32 مليار درهم

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