بورصة الدار البيضاء تنهى تداولاتها على وقع إيجابي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
أنهت بورصة الدار البيضاء تداولاتها اليوم الإثنين، على وقع إيجابي.
وسجل مؤشرها الرئيسي“مازي”، الذي يشمل جميع المعاملات المالية من نوع الأسهم، زيادة بنسبة 0,28%، ليستقر بذلك عند 12.720,69 نقطة.
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وحقق كل من مؤشر“MASI.20′′، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، و MASI، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، زيادة، على التوالي، بنسبة 0,28 % إلى 1.041,89 نقطة، و 0,45% إلى 948,28 نقطة.
من جانبه، سجل“MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، تقدما بنسبة 0,47% إلى 1.055,38 نقطة.
وفيما يتعلق بالمؤشرات الدولية، سجل كل من مؤشر“إف إس تي إي – سي إس إي موروكو 15 ومؤشر“إف تي إس إس إي موروكو آل – ليكيد”، على التوالي، ربحا بنسبة 0,32% إلى 11.795,11 نقطة، و 0,35% إلى 10.701,57 نقطة. وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات 91,48 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (الأسهم).
وفي ما يتعلق برسملة البورصة فقد تجاوزت 659,32 مليار درهم
المصدر:
MENAFN23012024000202011048ID1107752623
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