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غارة إسرائيلية على منزل في مجدل سلم جنوب لبنان

1/22/2024 2:19:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN/أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على منزل في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان، ودمرته بالكامل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى المكان، ونقلت عددا من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.


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