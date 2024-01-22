غارة إسرائيلية على منزل في مجدل سلم جنوب لبنان

غارة إسرائيلية على منزل في مجدل سلم جنوب لبنان
التاريخ
1/22/2024 2:19:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
بيروت/PNN/أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، على منزل في بلدة مجدل سلم جنوب لبنان، ودمرته بالكامل.
وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن فرق الدفاع المدني توجهت إلى المكان، ونقلت عددا من الجرحى إلى مستشفيات المنطقة.
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