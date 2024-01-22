القوى الوطنية تؤكد ضرورة تضافر كل الجهود لوقف حرب الإبادة بحق أبناء شعبنا وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله /PNN/أكدت القوى الوطنية والإسلامية، ضرورة تضافر كل الجهود لوقف هذه الحرب العدوانية وجرائم الاحتلال المستمرة بحق أبناء شعبنا، وإدخال المواد الطبية والغذائية والوقود وإعادة الكهرباء إلى أهلنا في قطاع غزة، والتمسك بالرفض الحازم لأي تهجير لأي من أبناء شعبنا إلى أي مكان.

وقالت القوى، في بيان صادر عنها، اليوم الإثنين، إن المطلوب من المجتمع الدولي القيام بعملية سياسية ضمن آليات عملية تفضي إلى إنهاء الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وإقامة الدولة على كل الأراضي المحتلة في قطاع غزة والضفة بما فيها القدس العاصمة، وحق عودة اللاجئين.

وشددت في هذا السياق، على أن المطلوب وقف فوري لحرب الإبادة والتدمير، ورفض أية سيناريوهات تحاول خلق نكبة جديدة لشعبنا، أو منع إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة ومستقلة والقدس العاصمة، أو المساس بالتمثيل الفلسطيني في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا قائدة نضاله وكفاحه من أجل الحرية والاستقلال.

وأضافت أن ما يجري من محاولات لتشديد الحصار المفروض على شعبنا الفلسطيني، واستمرار سرقة أموال المقاصة الفلسطينية، تشكل قرصنة وابتزازا واضحا مرفوضا من قبلنا، وأن محاولات فرض شروط احتلالية وخاصة لفصل قطاع غزة، هي مخططات خبيثة لمنع إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة.

وتوجهت القوى، بالتحية إلى صمود شعبنا، وجددت تثمينها لموقف جنوب إفريقيا برفع دعوة الإبادة الجماعية لدى محكمة العدل الدولية، واهمية اتخاذ القرار الاحترازي من قبل المحكمة بوقف حرب الإبادة بشكل فوري.

كما ثمنت موقف المكسيك وتشيلي المتمثل بمطالبة المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيقات مع مسؤولي الاحتلال عن المسؤولية عن الجرائم التي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم إبادة ضد الإنسانية.

كما توجهت القوى بالتحية الى كل شعوب العالم وأحراره الذين يخرجون في المسيرات والمظاهرات والفعاليات المطالبة بوقف حرب الإبادة فورا وفرض العقوبات على الاحتلال، وأهمية الدعوات الصادرة عن أن الأمن والسلام يتطلبان إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس وحق عودة اللاجئين.

وحيّت القوى صمود أسرانا ومعتقلينا الأبطال في زنازين الاحتلال الذين يتعرضون للتنكيل والتعذيب والعزل، مشيرة إلى الاعتقالات الجماعية اليومية التي تجري لأبناء شعبنا، ليصل عددهم الى أكثر من ستة آلاف منذ السابع من تشرين أول/ اكتوبر الماضي وآلاف حالات الاعتقال في قطاع غزة، وما يتخللها من إعدامات ميدانية وتنكيل يصل إلى تصويرهم عراة وتوزيع صور تمس الكرامة الإنسانية والأخلاقية.



