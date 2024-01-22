مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس محمد زيدان: طواقمنا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ

MENAFN - Palestine News Network ) القدس /PNN / أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس،جهوزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المرتقب الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك من خلال تمكينها للبنى التحتية في كافة مناطق امتيازها، ومتابعتها عمليات الصيانة التي نفذتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استمرارها في تنفيذ المشاريع الكهربائية.

ووجه مدير عام الشركة المهندس محمد زيدان في بيانٍ صدر اليوم الاثنين، طواقم الشركة الفنية والميدانية إلى الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي القريب، داعيًا جمهور المشتركين إلى متابعة صفحة الشركة الرسمية على "الفيس بوك" التي ستنشر تزامنًا مع المنخفض؛ نصائح حول التعامل مع المنخفض الجوي، بالإضافة إلى حملة الترشيد والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية.

وحذر م. زيدان

من الانقطاعات الفجائية في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة السرقات والتعديات، بسبب الاستهلاك العالي في هذه المناطق، منوهاً إلى خطورة هذه الظاهرة على الأمن الكهربائي برمته.

وقالت الشركة، إنَّ طواقمها ستكون على أهبة الاستعداد وفي كافة مناطق الامتياز، داعيةً إلى التبليغ عن أي انقطاعات في الكهرباء على:

- أرقام الشركة 1800211511 – 1800900900

- أرقام الهواتف 022947650 – 026269333

- الرقم المباشر 800#

- تطبيق JDECO المرتبط بغرف الطوارئ