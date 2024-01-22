مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس المهندس محمد زيدان: طواقمنا على أهبة الاستعداد للتعامل مع أي طارئ

(MENAFN
- Palestine News Network )
القدس /PNN / أعلنت شركة كهرباء محافظة القدس،
جهوزيتها للتعامل مع المنخفض الجوي المرتقب الذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، وذلك من خلال تمكينها للبنى التحتية في كافة مناطق امتيازها، ومتابعتها عمليات الصيانة التي نفذتها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى استمرارها في تنفيذ المشاريع الكهربائية.
ووجه مدير عام الشركة المهندس محمد زيدان في بيانٍ صدر اليوم الاثنين، طواقم الشركة الفنية والميدانية إلى الاستعداد للتعامل مع المنخفض الجوي القريب، داعيًا جمهور المشتركين إلى متابعة صفحة الشركة الرسمية على "الفيس بوك" التي ستنشر تزامنًا مع المنخفض؛ نصائح حول التعامل مع المنخفض الجوي، بالإضافة إلى حملة الترشيد والاستخدام الآمن للأجهزة الكهربائية.
وحذر م. زيدان
من الانقطاعات الفجائية في المناطق التي تنتشر فيها ظاهرة السرقات والتعديات، بسبب الاستهلاك العالي في هذه المناطق، منوهاً إلى خطورة هذه الظاهرة على الأمن الكهربائي برمته.
وقالت الشركة، إنَّ طواقمها ستكون على أهبة الاستعداد وفي كافة مناطق الامتياز، داعيةً إلى التبليغ عن أي انقطاعات في الكهرباء على:
- أرقام الشركة 1800211511 – 1800900900
- أرقام الهواتف 022947650 – 026269333
- الرقم المباشر 800#
- تطبيق JDECO المرتبط بغرف الطوارئ
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