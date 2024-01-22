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نمو في صادرات لحوم البط البرازيلية

1/22/2024 2:18:22 PM
(MENAFN- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرها الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA)، يوم الخميس 18 يناير، فقد حققت صادرات البرازيل للحوم البط نمواً بنسبة 24.4% في عائدات العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022، بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.7 مليون دولار أمريكي. حيث تم شحن 3.507 طن من لحوم البط بزيادة بنسبة 18.9% بالمقارنة مع 2022.

حيث كان المستورد الرئيسي للحوم البط البرازيلي هي المملكة العربية السعودية، والتي استوردت 986 طن العام الماضي، بانخفاض وقدره 2% بالمقارنة مع الحجم الذي استوردته في العام 2022. أما الإمارات العربية المتحدة فقد استوردت 916 طن، وهو حجم يزيد بنسبة 32% عن العام 2022. أما إلى دولة قطر وفقاً لهذا القطاع، فقد تم تصدير 422 طن، بنمو بنسبة 38% بالمقارنة مع العام 2022. المكسيك واليابان استوردت كذلك المزيد من لحوم البط البرازيلية في العام 2023.

وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، ريكاردو سانتين (في الصورة أعلاه) في بيان للاتحاد، أنه قد تم الترويج للحوم البط البرازيلي في الخارج عن طريق المشروع القطاعي (البط البرازيلي – Brazilian Duck) ، وهو مشروع شراكة بين الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA) والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil)، حيث إن نمو المبيعات الخارجية لهذا القطاع“المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والمنتجات المتميزة” له تأثير مباشر في هذه الخطة.

كما أكد لويس روا، مدير الأسواق في الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني قائلاً:“إن استراتيجية الترويج العالمي لهذا المنتج البرازيلي ستمضي قوية في العام 2024، خاصة من خلال فعاليات في معارض دولية، وخاصة في الشرق الأوسط وهو سوقنا الرئيسية. ففي شهر شباط/فبراير سنقوم بفعالية تذوق الشاورما البط وتسويقها خلال معرض Gulfood، وهو أكبر معرض للغذاء في الشرق الأوسط”.

Mario Castello/ABPA

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