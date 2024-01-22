نمو في صادرات لحوم البط البرازيلية

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) From the Newsroom
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ساو باولو – وفقاً للبيانات التي نشرها الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA)، يوم الخميس 18 يناير، فقد حققت صادرات البرازيل للحوم البط نمواً بنسبة 24.4% في عائدات العام 2023 بالمقارنة مع العام 2022، بقيمة إجمالية وصلت إلى 13.7 مليون دولار أمريكي. حيث تم شحن 3.507 طن من لحوم البط بزيادة بنسبة 18.9% بالمقارنة مع 2022.
حيث كان المستورد الرئيسي للحوم البط البرازيلي هي المملكة العربية السعودية، والتي استوردت 986 طن العام الماضي، بانخفاض وقدره 2% بالمقارنة مع الحجم الذي استوردته في العام 2022. أما الإمارات العربية المتحدة فقد استوردت 916 طن، وهو حجم يزيد بنسبة 32% عن العام 2022. أما إلى دولة قطر وفقاً لهذا القطاع، فقد تم تصدير 422 طن، بنمو بنسبة 38% بالمقارنة مع العام 2022. المكسيك واليابان استوردت كذلك المزيد من لحوم البط البرازيلية في العام 2023.
وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني، ريكاردو سانتين (في الصورة أعلاه) في بيان للاتحاد، أنه قد تم الترويج للحوم البط البرازيلي في الخارج عن طريق المشروع القطاعي (البط البرازيلي – Brazilian Duck) ، وهو مشروع شراكة بين الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني (ABPA) والوكالة البرازيلية لترويج الصادرات والاستثمارات (ApexBrasil)، حيث إن نمو المبيعات الخارجية لهذا القطاع“المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والمنتجات المتميزة” له تأثير مباشر في هذه الخطة.
كما أكد لويس روا، مدير الأسواق في الاتحاد البرازيلي للبروتين الحيواني قائلاً:“إن استراتيجية الترويج العالمي لهذا المنتج البرازيلي ستمضي قوية في العام 2024، خاصة من خلال فعاليات في معارض دولية، وخاصة في الشرق الأوسط وهو سوقنا الرئيسية. ففي شهر شباط/فبراير سنقوم بفعالية تذوق الشاورما البط وتسويقها خلال معرض Gulfood، وهو أكبر معرض للغذاء في الشرق الأوسط”.
Mario Castello/ABPA
MENAFN22012024000213011057ID1107752598
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