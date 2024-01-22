انخفاض تكاليف شحن الواردات في العام 2023

(MENAFN
- Brazil-Arab News Agency (ANBA)) Da Redação
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ساو باولو – أظهر استطلاع للرأي بان تكاليف الشحن البحري للمنتجات التي استوردتها البرازيل قد تراجعت في نهاية العام الماضي. ويشير البحث الذي أجرته شركة التقانة المالية Vixtra المتخصصة بالاستيراد أنه بعد أن شكل النقل البحري 7.4% من قيمة المنتج المستورد من قبل البرازيل بين العامين 2019 و2023، فقد هبط إلى 4.7% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. وشهد شهر كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 5.3% بسبب مسائل جيوسياسية.
وتؤكد Vixtra في الوثيقة التي تم نشرها بأن البحث قد استند إلى بيانات وزراة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات. وتفيد الشركة أن تكاليف الشحن قد تراجعت في العام 2023 بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة في فترة الوباء، كما ادت الهجمات في البحر الأحمر إلى ارتفاع جديد لسعر الشحن خلال شهر كانون الأول/ديسمبر. حيث أن الهجمات على السفن التجارية تتطلب نفقات من أجل إعادة توجيه المسارات البحرية.
وقد شهد الشحن بكافة أشكاله (الجوي والبحري والبري) نفس السيناريو، ارتفاع تلاه انخفاض في العام الماضي. آخذين بالاعتبار الاشكال الثلاثة للشحن، فإن الكلفة المتوسطة للشحن كانت تشكل 3.8% من قيمة المنتج المتورد في العام 2019، ومن ثم ارتفعت إلى 4.7% في العام 2020، لتصل إلى 6.9% في العام 2021. أما العام 2022 فقد سجل أقصى ارتفاع بنسبة 7.1%. بعد ذلك بدأت الاسعار بالهبوط. حيث بلغت في العام الماضي 4.9%.
وقال الرئيس التنفيذي لـ Vixtra في الوثيقة التي تم نشرها، حدوث استقرار في الظروف اللوجستية بعد تحديات الأعوام الماضية، مع تحسن في قدرات النقل، وتحسن في عمليات الموانئ وانخفاض في تراكم الطلبات. ووفقاً له، فإن هذا يمكن ترجمته في انخفاض التكاليف النهائية للمنتجات.
الشحن الجوي
أما لشحن الجوي فقد مثل في العام 2019، 4.5% من سعر المنتج الذي استوردته البرازيل، وفي العام 2022 مَثَلَ 6.6%، تلاه العام 2021 بنسبة 8.6%، والعام 2022 بنسبة 8.2%، وانتهاء بالعام 2023 بنسبة 5%.
الشحن البحري
شَكَلَ النقل البحري 3.7% من قيمة المنتج الذي استورده البرازيليون في العام 2019، ومن ثم ارتفع إلى 4.4% في العام 2020، ليصل إلى 6.9% في العام 2021، و7.2% في العام 2022، ويتراجع بعدها إلى 5% في العام 2023.
الشحن البري
أم النسبة التي مثَلها الشحن البري للمستوردين البرازيليين فكانت 3.5% في العام 2019، وحافظت على هذه النسبة في العام 2020، لتنخفض إلى 2.8% في العام 2021، ومن ثم شهدت ارتفاعاً طفيفاً في العام 2022، لتصبح بنسبة 3% في العام 2023.
©Justin Sullivan/Getty Images/AFP
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