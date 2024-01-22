انخفاض تكاليف شحن الواردات في العام 2023

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))...

ساو باولو – أظهر استطلاع للرأي بان تكاليف الشحن البحري للمنتجات التي استوردتها البرازيل قد تراجعت في نهاية العام الماضي. ويشير البحث الذي أجرته شركة التقانة المالية Vixtra المتخصصة بالاستيراد أنه بعد أن شكل النقل البحري 7.4% من قيمة المنتج المستورد من قبل البرازيل بين العامين 2019 و2023، فقد هبط إلى 4.7% في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي. وشهد شهر كانون الأول/ديسمبر ارتفاعاً بنسبة 5.3% بسبب مسائل جيوسياسية.

وتؤكد Vixtra في الوثيقة التي تم نشرها بأن البحث قد استند إلى بيانات وزراة التنمية والصناعة والتجارة والخدمات. وتفيد الشركة أن تكاليف الشحن قد تراجعت في العام 2023 بعد أن شهدت ارتفاعات كبيرة في فترة الوباء، كما ادت الهجمات في البحر الأحمر إلى ارتفاع جديد لسعر الشحن خلال شهر كانون الأول/ديسمبر. حيث أن الهجمات على السفن التجارية تتطلب نفقات من أجل إعادة توجيه المسارات البحرية.

وقد شهد الشحن بكافة أشكاله (الجوي والبحري والبري) نفس السيناريو، ارتفاع تلاه انخفاض في العام الماضي. آخذين بالاعتبار الاشكال الثلاثة للشحن، فإن الكلفة المتوسطة للشحن كانت تشكل 3.8% من قيمة المنتج المتورد في العام 2019، ومن ثم ارتفعت إلى 4.7% في العام 2020، لتصل إلى 6.9% في العام 2021. أما العام 2022 فقد سجل أقصى ارتفاع بنسبة 7.1%. بعد ذلك بدأت الاسعار بالهبوط. حيث بلغت في العام الماضي 4.9%.

وقال الرئيس التنفيذي لـ Vixtra في الوثيقة التي تم نشرها، حدوث استقرار في الظروف اللوجستية بعد تحديات الأعوام الماضية، مع تحسن في قدرات النقل، وتحسن في عمليات الموانئ وانخفاض في تراكم الطلبات. ووفقاً له، فإن هذا يمكن ترجمته في انخفاض التكاليف النهائية للمنتجات.

الشحن الجوي

أما لشحن الجوي فقد مثل في العام 2019، 4.5% من سعر المنتج الذي استوردته البرازيل، وفي العام 2022 مَثَلَ 6.6%، تلاه العام 2021 بنسبة 8.6%، والعام 2022 بنسبة 8.2%، وانتهاء بالعام 2023 بنسبة 5%.

الشحن البحري

شَكَلَ النقل البحري 3.7% من قيمة المنتج الذي استورده البرازيليون في العام 2019، ومن ثم ارتفع إلى 4.4% في العام 2020، ليصل إلى 6.9% في العام 2021، و7.2% في العام 2022، ويتراجع بعدها إلى 5% في العام 2023.

الشحن البري

أم النسبة التي مثَلها الشحن البري للمستوردين البرازيليين فكانت 3.5% في العام 2019، وحافظت على هذه النسبة في العام 2020، لتنخفض إلى 2.8% في العام 2021، ومن ثم شهدت ارتفاعاً طفيفاً في العام 2022، لتصبح بنسبة 3% في العام 2023.

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