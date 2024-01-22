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توجيهات من رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات

1/22/2024 10:10:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات أن القبول والتسجيل واجهة رئيسة للجامعة يقع على عاتقها الكثير من المهام التي تتطلب الجودة والدقة.


وأشار، خلال جولة تفقدية اليوم الاثنين لوحدة القبول والتسجيل في الجامعة، إلى أن الجهود المقدمة من قبل العاملين في الوحدة مشرفة ومحل فخر وتقدير من الجميع.


واطلع عبيدات على إجراءات الوحدة خلال الامتحانات النهائية، وآلية نقل العلامات للطلبة وجاهزيتها لمنح المصدقات بعد الانتهاء من الامتحانات، والاستعدادات للفصل الدراسي الثاني، داعيًا كافة العاملين إلى العمل بروح الفريق الواحد، وتذليل الصعوبات التي تواجه الطلبة في عملية التسجيل والدفع المالي، وتيسير كل ما يحتاجه طلبتنا لخلق مساحات من الفرح والإبداع بعد عودة الدراسة وسط بيئة علمية أكاديمية تزخر بأعلى الإمكانات التنافسيّة على مستوى العالم.

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