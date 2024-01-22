إيلي كوهين يعرض فكرة جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين

إيلي كوهين يعرض فكرة جزيرة صناعية كوطن بديل للفلسطينيين
التاريخ
1/22/2024 10:10:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين خلال اجتماع مع نظرائه الأوروبيين إنه عرض فكرة جزيرة صناعية تكون وطنا بديلا للفلسطينيين.
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