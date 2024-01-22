83.4 مليون مسافر على الخطوط الجوية التركية في 2023 بزيادة 16%

أعلنت شركة الخطوط الجوية التركية ارتفاع عدد المسافرين على متن الناقلة خلال العام 2023 بنسبة 16.1 % ليصل إلى 83.4 مليون مسافر مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022.

وشهدت جميع الأرقام الأخرى تقريباً، ارتفاعاً مقارنةً بالعام الماضي، حيث ارتفع عدد الركاب الدوليين المنقولين بنسبة 27.1 % إلى 29.8 مليون راكب، مقارنةً بنحو 23.4 مليوناً في الفترة نفسها من عام 2022، وارتفع إجمالي معدل الحمولة بمقدار 1.9 نقطة، ليصل إلى 82.6 % مقارنةً بالفترة نفسها من العام 2022، حيث بلغ معدل الحمولة الدولي 82.4 % ومعدل الحمولة المحلي 84.3 %.

بالإضافة إلى ذلك، ارتفع عدد المقاعد المتوفرة لعدد معين من الكيلومترات (ASK) في العام 2023، بنسبة 16.4 %، ليصل إلى 234.8 ملياراً، مقارنةً بنحو 201.8 مليار في الفترة نفسها من العام 2022.

في المقابل شهدت البضائع والطرود المحملة، خلال هذه الفترة تراجعاً طفيفاً مقارنة بعام 2022، حيث تراجعت من 1.68 مليون طن إلى 1.66 مليون طن.

ومع نهاية ديسمبر 2023، بلغ عدد الطائرات في إطار أسطول الخطوط الجوية التركية 440 طائرة.

وأعلنت الناقلة عن تحقيق زيادة ملحوظة في القدرة الاستيعابية للركاب من حيث عدد المقاعد المتاحة لكل كيلومتر بنسبة 19.4 %، مقارنةً بنتائج شهر ديسمبر من العام 2022. كما ارتفع عدد الركاب الذين نقلتهم الخطوط الجوية التركية مقارنةً بأرقام شهر ديسمبر الماضي، بنسبة 10.1 %، ليصل إلى 6.1 ملايين راكب، فيما وصل معدل الحمولة الدولي 80 % بينما بلغ معدل الحمولة المحلي 78.5 %، مع معدل حمولة إجمالي قدره 79.8 %.

وقال رئيس مجلس الإدارة واللجنة التنفيذية للخطوط الجوية التركية، الأستاذ الدكتور أحمد بولات: «شهد عام 2023 أداءً وأرقاماً غير مسبوقة، سجلتها الخطوط الجوية التركية. ونحن سعداء بالنتائج الاستثنائية التي تحققت خلال شهر ديسمبر 2023، والتي تُشكل دلالة واضحة على النمو المتواصل لشركة الخطوط الجوية التركية ونهج المرونة الذي تتبعه في قطاع الطيران. وننطلق في عام 2024 بثقة وخطوات إيجابية، إذ تعزز نتائج إجمالي الحركة العامة التي شهدها عام 2023، بما في ذلك النمو الملحوظ في أعداد المسافرين الدوليين والبضائع والطرود المحمولة، التزام الخطوط الجوية التركية بتحقيق التميز. نتطلع إلى مواصلة جهودنا والاستفادة من هذا النجاح خلال العام الجديد، من خلال تقديم تجارب سفر سلسة واستثنائية لملايين الركاب في جميع أنحاء العالم».

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