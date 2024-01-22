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الصين تنفق أكثر من 506 مليارات دولار لتوسيع شبكة النقل

1/22/2024 10:00:35 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

كشفت بيانات رسمية أن الصين حققت تقدماً كبيراً في مجال توسيع شبكة النقل الشاملة ومتعددة الأبعاد خلال العام الماضي وذلك بهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وذكرت مجموعة الصين للإعلام أن استثمارات الأصول الثابتة في قطاع النقل في الصين بلغت 3.6 تريليونات يوان (حوالي 506.84 مليارات دولار) في الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2023.

وأوضحت أن الفترة نفسها شهدت توسيع أو تجديد أكثر من 7000 كيلومتر من الطرق السريعة وبناء 1700 كيلومتر من السكك الحديدية الجديدة عالية السرعة وإضافة أو تحسين 1000 كيلومتر من الممرات المائية عالية الجودة واعتماد مطارين آخرين للنقل المدني.. فيما ارتفع إجمالي مسافة النقل بالسكك الحديدية في المناطق الحضرية في الصين بأكثر من 360 كيلومتراً.

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