يتوقع مشاركة 10500 رياضي في الألعاب ..9 مليار يورو ميزانية أولمبياد





نحو 9 مليار يورو ميزانية حتى اليوم، مليار مشاهد لحفل الافتتاح، 13 مليون وجبة فطور، 30 ألف شرطي ومتطوّع و10500 رياضي... تعد أرقام أولمبياد باريس 2024 (26 يوليو-11 أغسطس) بألعاب مميزة.

- رياضيون:

يتوقع مشاركة 10500 رياضي في الألعاب، سيقيم معظمهم في القرية الأولمبية الواقعة في ضاحية سان دوني الشمالية للعاصمة باريس. سيتواجهون في 32 رياضة، بينها أربع إضافية (رقص البريك دانس، التسلق الرياضي، سكايت بورد وركوب الأمواج). في المجمل، تشهد المنافسات 329 مسابقة تخوضها 203 دولة مسجّلة بالاضافة إلى رياضيين روس وبيلاروس تحت علم محايد، باستثناء الرياضات الجماعية.

- الجماهير:

أكثر من 15 مليون متفرّج يتوقع حضورهم الألعاب الأولمبية والبارالمبية، بحسب أرقام مكتب السياحة في باريس، نحو 12% منهم قادمون من الخارج، أي نحو مليوني متفرّج، بينهم 1.5 مليون للأولمبياد الصيفي معظمهم من البريطانيين والأميركيين. بالنسبة لحفل الافتتاح على نهر السين، اشترى 100 ألف شخص تذاكر للتواجد على الأرصفة السفلية. في المقابل، لم يُحدّد بعد عدد الجماهير على الارصفة العليا والذي سيبلغ مئات الآلاف.

- التذاكر:

بيعت البطاقات التي اعتبرها البعض باهظة الثمن، بين 24 و2700 يورو لحفل الافتتاح. بيعت 7.6 ملايين تذكرة من أصل عشرة ملايين.

- المشاهدون عبر الشاشة:

قد يتابع نحو مليار مشاهد حفل الافتتاح، حيث يبحر المئات من القوارب نهر السين حاملين البعثات المشاركة.

- الأمن:

30 ألف شرطي ودركي، مدعومون بـ15 ألف عسكري. يتوقع أيضاً مشاركة بين 17 ألف و22 ألف عنصر حماية من شركات الأمن الخاصة في المواقع الأولمبية ومناطق المشجعين.

- المتطوعون:

سيكون هناك 30 ألف متطوّع لاستقبال، مساعدة وتحديد مواقع المتفرجين، لكن أيضاً الرياضيين والمساعدة في 6 آلاف فحص منشطات خلال الألعاب.

- الفطور:

سيُقدّم اجمالي 13 مليون وجبة فطور، بما في ذلك الخفيفة، مع الوعد بانتاج 80% منها في فرنسا. ضمن اللائحة، هناك 3 ملايين موزة!

- الميزانية:

تبلغ حالياً 8,8 مليار يورو (9.59 مليار دولار) بحسب اللجنة المنظمة وسوليديو (الشركة المسؤولة عن بناء المواقع)، لكن الرقم النهائي سيُعرف بعد الألعاب. وفق تقديرات ديوان المحاسبة، سيُخصّص 3 مليار يورو من الأموال العامة من أجل الألعاب.

- أسعار تذاكر المترو:

بين 20 يوليو و8 سبتمبر، سيرتفع سعر تذكرة الرحلة إلى 4 يورو، مقابل 2,10 راهناً. سيبلغ سعر التذكرة اليومية 16 يورو والأسبوعية 70 يورو.

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