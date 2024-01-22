مودي يدشن المعبد الهندوسي في موقع المسجد المدمّر

MENAFN - Khaberni) خبرني - دشّن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي معبد رام جانمابهومي الهندوسي بمدينة أيوديا شمالي الهند، في موقع المسجد الذي هدمه المتشددون الهندوس عام 1992.

وقد تم بث الحدث على القناة الرسمية لحكومة ولاية أوتار براديش على موقع "يوتيوب"، حيث تم تشييد المعبد، الذي استمر بناءه حوالي 3 سنوات، في الموقع الذي يعتقد أنه في العصور القديمة كان القصر الذي ولد فيه راما، الشخصية الرئيسية في ملحمة رامايانا، وأحد تجسيدات الإله الهندوسي فيشنو.

وفي القرن السادس عشر، تم بناء مسجد بابور في نفس الموقع، ولكن بحلول نهاية القرن العشرين، في ديسمبر 1992، تم تدمير المسجد من المتشددين، وهو ما أدى إلى اندلاع اشتباكات بين الهندوس والمسلمين في مناطق مختلفة من الهند.

وفي عام 2019، أمرت المحكمة العليا في الهند بتسليم موقع المسجد السابق إلى صندوق تم إنشاؤه لبناء معبد هندوسي هناك، كما أمرت المحكمة الحكومة بتزويد مجلس الوقف المركزي السني في ولاية أوتار براديش بخمسة أفدنة من الأراضي في أماكن أخرى لبناء مسجد بديل للمسجد الذي تم هدمه.

وكان من بين المبادرين ببناء المعبد في أيوديا رئيس الوزراء الهندي الحالي ناريندرا مودي، كما شكل الوعد بإحياء المعبد أساسا للبرنامج السياسي لحزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، وأصبح تدشين المعبد حدثا وطنيا، حضره 8 آلاف ضيف رفيع المستوى، من سياسيين ودبلوماسيين ونجوم بوليوود وشخصيات دينية. وقد حضر الحفل المليارديران موكيش أمباني وغوتام أداني، إضافة إلى نجم بوليوود أميتاب باتشان.

في الوقت نفسه، تجاهل عدد من الشخصيات البارزة في حزب المؤتمر الوطني الهندي الحدث، واتهموا قيادة حزب بهاراتيا جاناتا بتسييس الدين ومحاولة تسجيل نقاط في الحملة الانتخابية.