فنانة مصرية تتمنى الزواج من وائل الدحدوح من هي؟

MENAFN - Khaberni) خبرني - تمنت الفنانة المصرية ميسرة، الزواج من المراسل الفلسطيني وائل الدحدوح، وذلك بعد أن رأت صموده وتضحياته عقب استشهاد عدد من أفراد عائلته في قطاع غزة.

وسبق أن استشهد عدد من أفراد عائلة وائل الدحدوح بمن فيهم زوجته وابنه وابنته وحفيده، في قصف إسرائيلي استهدف منزلا نزحوا إليه بمخيم النصيرات وسط غزة. وفي السابع من شهر كانون الثاني الحالي، استشهد ابنه البكر حمزة في قصف إسرائيلي استهدف صحفيين غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وقالت ميسرة في تصريحات إذاعية: أنا نفسي أتجوز وائل الدحدوح، راجل بمعنى الكلمة، قعدت أبص للراجل ده أهله بيموتوا منه، وبيستعوضهم لربنا وبيقول معلش كله فدى فلسطين”. وأضافت: أنا لو لقيت راجل زي ده مش هبص للفلوس، وصعب تلاقي واحد زيه.

وقبل أيام قليلة كشفت ميسرة عن بعض التفاصيل التي تتعلق بحياتها الشخصية، وإمكانية زواجها من رجل متزوج، إضافة إلى تطرقها للحديث عن مشوارها الفني.

وقالت:“أنا ما اتجوزتش لحد دلوقت، علشان معظم الرجالة عندهم انفصام في الشخصية، يعني يقبلوا على نفسهم ما لا يقبلوه لزوجاتهم، وأنا بحب الطبيعية في التصرفات يعني لو عايز تهزر معايا تهزر قدام مراتك بدون خوف من مراتك”.

وقالت إنها من الممكن أن تقبل الزواج برجل متزوج، في حال تأكدها أن زوجته لا تكفيه، ولا تعطيه حقه في كافة الأمور، وهي بدورها ستتواصل معها وتأخذ موافقتها، حيث لا تترك الأمور تجري بالسر، دون علم الزوجة الأولى.

واستكملت ميسرة حديثها قائلة: ممكن أتجوز راجل متجوز لما أعرف إن مراته عندها مشاغل في حياتها مش قادرة تملا حياته بما يكفيه أو يكون تفكيرها وحياتها وصلت لمرحلة التشبع مع الراجل والاكتفاء بولادها”.

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