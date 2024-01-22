النقل تناقش آخر مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة

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- Khaberni) خبرني - ناقش اجتماع ترأسته وزيرة النقل المهندسة وسام التهتموني، اليوم الاثنين، مستجدات حركة الملاحة من وإلى العقبة، والآثار المترتبة على القطاعات الاقتصادية جراء أزمة الملاحة الدولية.
وحضر الاجتماع أمين عام وزارة الصناعة والتجارة دانا الزعبي، ونائب رئيس مجلس مفوَّضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية حمزة الحاج حسن، ومدير عام شركة تطوير العقبة حسين الصفدي، وممثلو نقابة ملاحة الأردن، ودائرة الجمارك، وغرف التجارة والصناعة، ونقابة أصحاب الشاحنات والنقابة اللوجستية.
وتناول الاجتماع، آخر مستجدات الأزمة الحالية على حركة الملاحة والشحن من وإلى العقبة، والمشكلات التي تواجهها القطاعات الصناعية والتجارية جراء أزمة الملاحة الدولية.
واستعرضت التهتموني، الإجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومة خلال الأزمة والاستعداد الدائم للتعاون مع القطاع الخاص، للوقوف على المشاكل وتوفير الحلول المناسبة لها.
وأكد الحضور وجود بوادر انفراج لأزمة الملاحة الدولية خلال الفترة المقبلة، من حيث عودة الانتظام تدريجيا، وتشكيل الإئتلافات بين الخطوط الملاحية التي تصل ميناء العقبة وتوفر خدمات أكبر لسفن التغذية، وتوقع استلام عدد أكبر من الحاويات القادمة بحسب تقديرات الخطوط الملاحية وكشوفات ميناء حاويات العقبة.
واتفق الحضور، على استمرار التنسيق بين كافة الجهات للوقوف على المعيقات، ووضع الحلول المناسبة لجميع قضايا وشكاوى القطاعات الصناعية والتجارية المختلفة الناجمة عن آثار هذه الأزمة .
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