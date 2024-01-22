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اسرائيل تحاول اقناع الاوروبيين ترحيل الفلسطينين الى جزيرة في المت

1/22/2024 9:17:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - أفادت وسائل إعلام عبرية بأن دولة الاحتلال
اقترحت على الاتحاد الأوروبي بناء جزيرة للفلسطينيين في البحر المتوسط.

ويعد الاتحاد الأوروبي مزودا رئيسا للمساعدات الاقتصادية للفلسطينيين، ولديه اتفاقية تعاون واسعة النطاق مع إسرائيل تتضمن منطقة تجارة حرة. واقترح بعض المسؤولين سرا أنه من الممكن استخدام هذا الأمر للتأثير على إسرائيل.

وتحدد وثيقة اقترحها مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية سلسلة "خطوات إجرائية" يعتقد أنها تستطيع جلب السلام في قطاع غزة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، بالإضافة إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، وضمان الأمن على المدى الطويل في المنطقة، وتتمحور الخطة حول "مؤتمر تحضيري للسلام"، وتنص على جمع "الجهات الفاعلة الرئيسية"، مثل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ومصر والأردن والسعودية وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة.

وسيكون المشاركون على اتصال دائم مع المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، الذين يشار إليهم باسم "أطراف النزاع"، ولكن لن يضطر الطرفان في البداية إلى "الجلوس مع بعضهما البعض"، سيتم تمثيل قطاع غزة والضفة الغربية من قبل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، بدلاً من حركة "حماس"، التي تحكم القطاع منذ عام 2007، والتي يصنفها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة "منظمة إرهابية".


ولا يزال الاتحاد الأوروبي يضع ثقله الكامل من أجل الوصول الى تسوية للصراع في الشرق الأوسط لكن الارتدادات السياسية و الأمنية و الاقتصادية على أوروبا تبدو أكبر بكثير من التوقعات.

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