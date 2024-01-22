رومانسيون أم إرهابيون؟

MENAFN - Khaberni) ربما يبدو هذا العنوان الذي يتخذ سمة المقارنة غريباً للقارئ، نعم ثمة جدلية علاقة خفية بين (المصطلحين) يُجيزها ترابط بين مدركين لاقترانهما في الذهن بسبب يصعب تفسيره و سبر كهنه، كان ينتابنا إحساس بتدافع وصراع يغلي ويمور غضباً وغيظاً في عقولنا، لنعاني من حُمَّى التوتر وطأتها ثقيلة على الأبدان نتيجة الإحباط والاكتئاب الذي يسببه القلق المتواتر لما يجري من أحداث مأساوية نصحو وننام على وقعها، فلا نكاد نلتقط أنفاسنا من نبأ مرّوع حتى يصدمنا خبر مفجع ينزل على رؤوسنا كمطرقةٍ يرتّدُ ضجيجها ألماً يتغلل في أنفسنا التي تخدّرت بالقهر وهدّها الشعور بالعجز كمتفرجين لا نملكُ الحل.

نعم نحن نعيش حالة من الغليان السلبي أو الرومانسية الثورية المعطّلة الفاعلية في بلدان تعاني تقهقراً سياسياً إقتصادياً وتخلخلاً إجتماعياً، مع هذه الظروف التي تتلاطم فيها مشاعرنا وانفعالاتنا كأمواج في بحر لُجِّيٍّ شُدّت واستُنفرت أعصابنا الى حدها الأقصى، لنصاب بعدوىٰ هدوء رد الفعل العكسي كأن نرتشف فنجان من القهوة متابعين على الشاشات أفظع المشاهد من الدمار الهائل والإبادة الجماعية لأهلنا في غزة، أما الناجون فباتوا يتعرضون على مدار الساعة للكَيّ النفسي تتبخر معه الأمنيات، بالرغم من ذلك مازالوا يرنون أن تُفتح بوابة الفرج على مِصْرَاعَيْهَا للعبور إلى الأمل المنشود، كذلك لا نغفل عن ذكر الاعتقالات والقتل اليومي لشبابنا المقاومين في الضفة الغربية، أجل نحن نعيش في عصرٍ أحد أخطر مظاهره سباق التسّلح والطغيان الذي يرىٰ عتاته أن من حقهم السيادة و السيطرة والهيمنة على الشعوب المستضعفة بقبضات حديدية تقطر منها دماء الأبرياء.

عوداً على بدء لتوكيد التقارب بين المصطلحين لابد من استحضار بإيجاز قصة من التاريخ بطلها رجلاً خارق القوة إسمه شمشون يبجّلهُ اليهود ويعتبرونه خير وريث لقوة الإله الذي يسمونه (يَهوَه أو ياهو) أحب شمشون الجبار فتاة فلسطينية حباً وصل حد الوله إسمها دليلة، كانت قبيلتها تتصارع مع قبيلتهِ على الكلأ والماء في زمنٍ كان أفراد الأخيرة من بني إسرائيل يهوداً بالدين شركاء مواطنين في أرض كنعان سرمدية الخلود ، في فورات غضبه الجامح كان شمشون يحرق حقول الفلسطينيين ويقتل رجالهم في غزه وعسقلان ، اكتشفت دليلة أن سر قوة شمشون تكمن في شعره المُنسدل على كتفيه وهو الذي قتل أسداً وشقّهُ الى نصفين ويذود عن قبيلته بما يعادل المئات من الرجال.. في ليلةٍ مُدْلهِمّة قامت دليلة بجزّ شعره وهو نائم في حجرها عندها فقط تمكنوا من أسره، مضت بضع سنين حتى طال شعره واستردَّ قواه، وجاء انتقامه قاسياً قاضياً وهو الذي أضمر سَخطاً وحقداً عميقين‎ ودخل معبداً يسمى داجون يعجُّ بالمئات من الفلسطينيين وأمسك بيديه الجبارتين أعمدة المعبد وهزها مزلزلاً أركانهُ حتى دمرهُ تدميراً كاملاً، وهتف قبل موته بعبارته الشهيرة عبر القرون (علي وعلى أعدائي يا رب) وهكذا أخذ بثأره من حبيبته وقبيلتها وكان أول ضحية لرومانسيته التي انقلبت من نزعة العاطفة المفرطة إلى نزعة العدوانية المطلقة، ولربما أصبح أول إرهابي في التاريخ يرتكب مجزرة جماعية على مستوى فردي.

فما بالكم بالمحامية هنادي جرادات التي قامت بعملية استشهادية في حيفا ومثلها عدد ليس بالقليل بين الرجال والنساء لكن أخصُّ هنادي بالذكر كونها مارست مهنتها كمحامية مدافعةً عن الحق ومع ذلك قررت وقامت بتنفيذ العملية مُزَمَّلةً مُحزَّمةً بالعقيدة والإيمان بقوة الحق بعد أن شاهدت مقتل شقيقها وابن عمها والبعض من أقاربها من دون أي ذنب ارتكبوه، هنا يصبح الأخذ بالثأر مطلباً وجدانياً مُلحّاً ومرؤة أخلاقية، بل تتويجاً لمعاناة نفسية تُصَّعد درجة الإحتجاج والرفض للباطل إلى ذروتها بسبب العجز عن إيقاف الظلم بالعقل المُدرك عندئذ يغلب منطق الموت المُستَعذَب على التردد والخوف المُستَغرب مما يفسح المجال لتناوله كظاهرة سيكولوجية حسنة النوايا نبيلة المبتغى محكومة بغريزة الانتقام المشروع ضد الظلم بكافة الطرق والوسائل لاسيما أن لوك وهتك كرامة وإعدام الإنسان يتعرَّض لها الفلسطينيون بشكل ممنهج على مدى سنوات طويلة، أما عن التنكيل المعنوي وكذلك المادي الذي يطال المُمتلكات كهدم البيوت وقطع الأشجار ومعها الأرزاق والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين الإسرائيليين فلا تتسع لها الكلمات، كمحصلة نهائية يصبح الإقدام على العمليات الاستشهادية ضرورة حتمية مكتملة الشرعية وليس خياراً مشروطاً، بناءً على ذلك يوجد فرق شاسع بين أن يكون الإنسان مفطوراً على الإرهاب كما يسمونه وبين أن يُدفع اليه قَسْرًا نتيجة التعرض اليومي لضغوطات يصعب وصفها ويستحيل احتمالها.

إذا أقررنا بالهولوكوست (المحرقة النازية ضد اليهود) وهذا ما تمليه الموضوعية نستنتج بديهياً أن الأسرى والقتلى المدنيين من الإسرائيليين سابقاً ولاحقاً هم ضحايا الهولوكوست الصهيوني الذي يمارس على الفلسطينيين، هذا الإرهاب الصهيوني كَرَّسَ منهجاً مؤسساتياً متمثلاً بالحكومات المتتالية التي وإن تفاوتت النسب في عُنصريتها الا أن سياستها وممارساتها تبقى متفقة ومتوافقة على ضرورة إذلال الفلسطينيين وقمعهم، إن العقلية العنجهية المُشَبَّعة والمترنحة غروراً بعقدة التفوق للمتحكمين في هذا الكيان ، نكست فينا فطرة السلام وعكَّرت فكرة الاعتقاد بإمكانية التعايش المشترك بين الشعبين بل دفنت هذه الأمنية في قلوب مريديها إلى أجل غير مسمى، فالتواتر القهري يولد انفجاراً هستيرياً بربرياً همجياً متهوراً سموهَ كيفما شئتم، فالمسميات التي يطلقها أعداء الإنسانية الذين يدَّعون الحضارة ويعتبرونها حكراً لهم وعولمتهم المرقطّة بفوقية متبجحة تبث السموم كما الثعابين وتفوح منها رائحة العنصرية النتنه،هذه العولمة الزائفة المزدوجة المعايير تلطّخت بألوان الكذب والخداع والنفاق والاستخفاف بأرواح البشر الذين لا يناسبون اهوائهم الفاجرة الماجنة كل هذه المعايير لا يملك مبتدعيها أحقيةً في التنصيف والفرز لأنها تتنافى مع القيم الإنسانية، فالحقوق مُغيبة بشكل فاضح لا يختلف عليه اثنان إلا لمن يروق لهم أن يطغوا في الميزان، ومسألة أن نكون إرهابيين أو مسالمين تحسمها النواميس والقوانين الإلهية التي أتت بالعدالة المطلقة.

حَبَّذا لو ننظر الى المشهد الفلسطيني بشكل متكامل غير مجتزأ لندرك حجم الكارثة بدءً بعبرنة أسماء المدن والقرى حتى أن السرقة تطال الفلكلور (الموروث الشعبي) على مستوى فن التطريز والأكلات التي ينسبونها الى تراثهم، أما بما يخص الأسماء فأم الرشراش أضحت إيلات وتل الربيع سميت بتل أبيب والضفة الغربية يُشار إليها على أنها (يهودا والسامرة) والقائمة تطول، وفلسطين تتقلص تدريجياً، وهذا ما يؤكده بناء جدار ليس فقط للفصل العنصري بل الإحتلال التوسعي لأنه في حقيقة الأمر قضم و اِلْتَهَمَ آلاف الهكتارات من الأراضي الزراعية الخصبة وابتلع الكثير من الأمتار المكعبة للمياه وبات هذا الجدار المُرسّم الحقيقي لخارطة مقطعي الطرق الى فروع ثعبانية الالتفاف يصعب معها تصور كيف ستكون عليه الدولة الفلسطينية المقبلة ومن طاماته أيضا انه يعزز في اذهان المتعصبين الصهاينة (وهم كثر) فكرة كوننا (ما مزير) أي زنادقة أولاد غير شرعيين لهذه الأرض يحق تهجيرهم وإذاقتهم طعم الدياسبورا (الشتات)ليس فقط خارج وطنهم بل في داخله أيضا.

قبل الختام، آيات من الحب الوفاء موصومة بالتبجيل لكل الشهداء الأبرار في أمتنا العربية من المحيط إلى الخليج وللمقاومين الأبطال هؤلاء الرومانسيون النبلاء قولاً وفعلاً، الذين شبّوا وشبَّ الوطن معشوقاً في كيانهم فعرفوا معنى الفداء وحولوا مفهوم الجهاد الذي وردَ ذكره في آيات القرآن الكريم من وحي في الكتاب المسطور إلى فعلٍ منظور، لتنعم أمتنا بمواسم الخير قطافها مثمراً بسخاء وتعيش أجيالنا الآنية والآتية بازدهار مورقاً بالسلام والرخاء.

تحية مدموغة بالامتنان والعرفان الى جنوب أفريقيا ممثلة بقائدها الفذّ نيلسون مانديلا الذي كان شديد التواضع مع شعبه مستكبراً متعالياً على الاستعمار، مانديلا الذي جسَّدَ الأممية بأرقى معانيها عندما قال” إن حريتنا كمواطني جنوب أفريقيا لا تكتمل دون حرية الفلسطينيين”.

ومن غابر الازمان تُهب علينا نسائم الحرية معطرة بذكر ىٰ أول ثائر خلدّهُ التاريخ ولد ومات قبل ظهور الأديان، كان سبارتاكوس عبداً مصارعاً قوي الشكيمة في زمن الإمبراطورية الرومانية وأصبح قائداً مُلهِماً عبر القرون لكل الثوار التواقين الى الحرية عندما قام هو ورفاقه بأول ثورة في التاريخ للافتكاك من ربقة الظلم والاستبداد واستعباد الإنسان لنظيره الانسان غير آبه بما يقال عنه اليوم موازين القوى (هذا لفت للإنتباه للذين وهم قلة بيننا يشككون في جدوى عملية طوفان الأقصى سواء عن قصد أو غير قصد، ولكن لا يحق لهم التشكيك بالنوايا) وجب علينا ذكر سبارتاكوس بعد مرور آلاف السنين لأنه واجه ورفاقه أقوى وأعتىٰ إمبراطورية عرفها التاريخ.. حقاً الأجساد تبلىٰ والأفكار النيّرة لا تفنىٰ.