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غضب في الفلبين بعد استخدام الرئيس مروحية لحضور حفل غنائي

1/22/2024 9:17:36 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- تعرض الرئيس الفيلبيني فرديناند ماركوس جونيور لانتقادات كبيرة، بسبب استخدامه طائرة هليكوبتر رئاسية لحضور حفل «كولدبلاي»، شمالي العاصمة مانيلا.

وحسب تقارير صحافية محلية، استخدم ماركوس جونيور الطائرة الرئاسية لتجاوز الاختناقات المرورية المعروفة في مانيلا.

واتهم فلبينيون، على منصات التواصل الاجتماعي، رئيسهم بإهدار أموال دافعي الضرائب، مشيرين إلى أنهم يضطرون إلى تحمل حركة المرور سيئة السمعة في العاصمة.

لكن الأمن الرئاسي رد على ذلك قائلا إن مانيلا «شهدت تدفقا غير مسبوق لـ40 ألف شخص حضروا حفلا موسيقيا، مما أدى إلى تعقيدات مرورية غير متوقعة على طول الطريق».

وأضافت أن الوضع المروري شكّل «تهديدا محتملا لأمن رئيسنا».

إلا أن الناشط ريناتو رييس وصف القرار بأنه «إهانة خطيرة لملايين الفلبينيين»، مضيفا: «إننا نواجه أزمة نقل جماعي صعبة تتسبب في حركة مرور رهيبة وتنقلات كابوسية للناس العاديين».

وأثناء عرض «كولدبلاي»، مازح المغني كريس مارتن الحضور في شأن حركة المرور في مانيلا، قائلا: «لقد رأينا حركة المرور.. أعتقد أن لديكم حركة المرور رقم واحد في العالم.. شكرا لكم على بذل الجهود للتغلب على كل هذا الهراء لتكونوا هنا».

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