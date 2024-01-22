(أطلق سراحنا أيضا).. جنود صهاينة يغادرون غزة بلافتات احتجاجية

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - سرح جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من قوات الاحتياط في قطاع غزة، وعلق #لجنود الذين خرجوا من القطاع
يافطات احتجاجية على
الآليات العسكرية.
وكتب المراسل العسكري في قناة“كان” الإسرائيلية إيتاي بلومنتال في حسابه على منصة x:“حدث غير عادي في جيش الدفاع الإسرائيلي: جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم اليوم بعد ثلاثة أشهر من النشاط في قطاع غزة، علقوا لافتات احتجاجية على الآليات العسكرية خلال خروجهم من من قاعدة تسليم، وكتب عليها:“لقد أطلق سراحنا أيضا دون أن نتخذ قرارا”.
وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق بيانا أعلن فيه أن“مقاتلي مجموعة القتال التابعة للواء“كفير” غادروا مساء أمس قطاع غزة لعدة أيام من الانتعاش ورفع الجاهزية وتم استبدالهم بقوات أخرى في خان يونس، ليستمر اللواء بعدها في القيام بنشاطات عملياتية حسب تقييم الوضع”.
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