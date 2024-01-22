(أطلق سراحنا أيضا).. جنود صهاينة يغادرون غزة بلافتات احتجاجية

MENAFN - Khaberni) خبرني - سرح جيش الاحتلال الإسرائيلي المزيد من قوات الاحتياط في قطاع غزة، وعلق #لجنود الذين خرجوا من القطاعيافطات احتجاجية علىالآليات العسكرية.

وكتب المراسل العسكري في قناة“كان” الإسرائيلية إيتاي بلومنتال في حسابه على منصة x:“حدث غير عادي في جيش الدفاع الإسرائيلي: جنود الاحتياط الذين تم تسريحهم اليوم بعد ثلاثة أشهر من النشاط في قطاع غزة، علقوا لافتات احتجاجية على الآليات العسكرية خلال خروجهم من من قاعدة تسليم، وكتب عليها:“لقد أطلق سراحنا أيضا دون أن نتخذ قرارا”.

وكان الجيش الإسرائيلي أصدر في وقت سابق بيانا أعلن فيه أن“مقاتلي مجموعة القتال التابعة للواء“كفير” غادروا مساء أمس قطاع غزة لعدة أيام من الانتعاش ورفع الجاهزية وتم استبدالهم بقوات أخرى في خان يونس، ليستمر اللواء بعدها في القيام بنشاطات عملياتية حسب تقييم الوضع”.