292 مليار درهم مجمل المشروعات بالإمارات في 2023

قفزت القيمة الإجمالية للمشروعات التي تمت ترسيتها في الإمارات بنحو 2.7 ضعف على أساس سنوي في سنة 2023 لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بقيمة 79.5 مليار دولار (292 مليار درهم)، مقابل 29.7 مليار دولار في سنة 2022.

وكشف تقرير صادر عن مؤسسة «كامكو إنفست» أن سوق المشروعات في الإمارات احتفظ بمكانته ثاني أكبر أسواق المشروعات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في سنة 2023، إذ نجحت في زيادة حصتها من مجمل قيمة مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي التي تمت ترسيتها من 27.1% في سنة 2022 إلى 37.9% في سنة 2023.

وفي هذا السياق، سجلت القيمة المطلقة للعقود التي قامت الإمارات بترسيتها نمواً قدره 49.8 مليار دولار (183 مليار درهم) من سنة 2022 إلى سنة 2023، والتي تعد الأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في العام.

وشهدت الإمارات، التي استضافت مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب 28) في العام، نمواً في مجالات متنوعة من العقود التي تمت ترسيتها في العام، ما عزز نمو اقتصادها إضافة إلى دفعها نحو التنويع الاقتصادي.

وأكدت الإمارات نجاحها في التركيز على التنمية وألقت الضوء على سجلها الحافل في مجال تنويع اقتصادها المعتمد على النفط عبر ترسية عدد كبير من المشروعات في القطاع غير النفطي.

بناء وتشييد

على صعيد القطاعات المختلفة، استحوذ قطاع البناء والتشييد مرة أخرى على أكبر حصة من المشروعات الجديدة في الإمارات، إذ بلغت حصته 44% من مجمل المشروعات الإماراتية في سنة 2023 والتي وصلت قيمتها إلى 35 مليار دولار (128.5 مليار درهم)، مقابل 19.1 مليار دولار في سنة 2022، ومتجاوزة بذلك مستوى 30 مليار دولار المرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في سنة 2008.

وتم في سنة 2023 ترسية مشروعات بناء بقيمة تزيد على 17.5 مليار دولار (64.2 مليار درهم) عبر فئات الأصول العقارية المختلفة مثل القطاعات الفرعية السكنية والتجارية والضيافة والتجزئة. وضمن مشروعات قطاع البناء والتشييد البارزة التي تمت ترسيتها في الإمارات في العام، يبرز مشروع بحيرات السعديات الذي فازت به شركة الدار العقارية بقيمة 1.2 مليار دولار (4.4 مليارات درهم)، وسيشمل مشروع بحيرات السعديات، الذي يمتد على مساحة 6.2 كيلومترات مربعة، تطوير 1102 فيلا كجزء من الحزمتين 2 و4 من المشروع.

غاز

واحتل قطاع الغاز المركز الثاني أكبر القطاع من ناحية مجمل قيمة العقود التي تمت ترسيتها في العام بعدما بلغت قيمتها 19.6 مليار دولار (72 مليار درهم) في سنة 2023، بينما تراجع قطاع المياه إلى المركز الثالث بفارق كبير بقيمة 5.6 مليارات دولار (20.5 مليار درهم) في العقود التي تمت ترسيتها في العام، وتضمنت أبرز العقود التي قامت الإمارات بترسيتها ضمن قطاع الغاز في العام مشروعاً بقيمة 1.3 مليار دولار (4.7 مليارات درهم) لعقدين رئيسين لشبكة خطوط أنابيب مبيعات الغاز عبر الإمارات.

كما قامت الإمارات أو عدد من الشركات الإماراتية متعددة الجنسيات في العام بترسية العديد من المشروعات الكبرى واللافتة للنظر، مثل ترسية عقد مشروع بقيمة 5.1 مليارات دولار (18.3 مليار درهم) لتوفير سعة فضائية على الأقمار الصناعية والخدمات المدارة على مدى 17 عاماً لحكومة الإمارات، وفازت بالعقد شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات». ومنذ تأسيسها، تقدم «الياه سات» خدمات لحكومة الإمارات، وبموجب هذا العقد من المتوقع أن تقدم الشركة خدمات التشغيل والصيانة وإدارة التكنولوجيا.

إصلاحات

وذكر التقرير أن قيمة المشروعات التي تم إسنادها في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفعت بنحو الضعف تقريباً في سنة 2023 لتصل إلى 209.8 مليارات دولار، مقابل 109.7 مليارات دولار في سنة 2022، ما يؤكد التقدم الذي أحرزته الجهود الحكومية في هذا المجال على مستوى المنطقة.

وتوقع التقرير أن يكون سوق المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي على قدم المساواة مع مستويات سنة 2023، بالنظر إلى المشروعات القوية المزمع تنفيذها، إضافة إلى الإصلاحات التي تعكف حكومات المنطقة على صوغها لإبعاد الاقتصاد عن الاعتماد على عائدات النفط، وتتجلى هذه الجهود أيضاً في توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لسنة 2024.

ومن المتوقع أن تشهد دول مجلس التعاون الخليجي نمواً اقتصادياً أقوى في سنة 2024 بعد الأداء الضعيف الذي شهدته في سنة 2023 على خلفية خفض حصص إنتاج النفط التي فرضتها منظمة «أوبك» وحلفاؤها.

ناتج محلي



وفي تقريره الأخير بعنوان آفاق الاقتصاد الإقليمي، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 3.7% في سنة 2024 مقابل 1.5% في سنة 2023.

ويتوافق هذا بشكل وثيق مع التوقعات التي نشرها البنك الدولي، والتي سلطت الضوء على الاستهلاك الخاص المستدام، والاستثمارات الاستراتيجية الثابتة، والسياسة المالية التيسيرية باحتسابها المحرك الرئيس للنمو في المنطقة على المدى المتوسط.

وتشمل المحركات العامة الأخرى مشاركة القطاع الخاص عن طريق مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن الانتقال إلى نموذج مشروعات أكثر توافقاً مع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة، إذ تبذل كل دولة في مجلس التعاون الخليجي جهوداً متضافرة لتكون متوافقة مع أحدث المبادئ التوجيهية للمبادرة الخضراء.

مشروعات



ووفقاً لمجلة «ميد»، من المتوقع أن تتجاوز القيمة الإجمالية للمشروعات في سنة 2024 والتي دخلت مرحلة تقديم العطاءات أو المقررة ترسيتها على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا 270 مليار دولار.

وتشكل دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 80% أو ما يعادل 216 مليار دولار من مجمل قيمة العقود في مرحلة تقديم العطاءات أو من المقرر ترسيتها في سنة 2024 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمالي إفريقيا.

ووفقاً لمجلة «ميد»، هناك عقود بقيمة تزيد علة 105 مليارات دولار في مرحلة تقييم العطاءات في دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى عقود بقيمة تزيد على 130 مليار دولار في مرحلة المناقصة أو مرحلة التأهيل المسبق.

ويعد أكبر عقد مشروع في كل من مرحلتي العطاءات وتقييم العطاءات مخطط بقيمة 7 مليارات دولار لتطوير المرافق السطحية كجزء من برنامج توسعة UZ1000 من قبل الذراع البحرية لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك البحرية» في حقل زاكوم العلوي للنفط في الإمارات.

وفي ما يتعلق بمنح العقود حسب القطاع في سنة 2024، من المتوقع أن يكون قطاع الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي أقوى قطاع، فتبلغ قيمة المشروعات المطروحة والمستحقة لمراحل الترسية 59.7 مليار دولار، ويليه قطاع النقل بقيمة 53.1 مليار دولار.

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