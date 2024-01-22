محاكم دبي.. 36 ألف دعوى منجزة خلال 2023 لتسهيل الإجراءات القضائية

أعلنت إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي، أن حجم الدعاوى التي تم نظرها في الإدارة خلال عام 2023، بلغ 39307 دعاوى، فيما تم إنجاز وإحالة

36364 دعوى قضائية، أي بنسبة إنجاز بلغت

92.5%، بينما بلغ عدد الدعاوى التي تم البت بالحكم فيها من أول جلسة

17238 دعوى، بنسبة 53%، ما يُظهر الجهود المبذولة في تقديم العدالة بشكل سريع وفعال ضمن محاكم دبي.

وأكد عدنان الحمادي مدير إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي، أن تبنّي الإدارة الأساليب والتقنيات الحديثة لتسريع سير الدعاوى قلل من الزمن اللازم لحسم النزاعات، مشيراً إلى دور الإدارة في تحقيق العدالة بشكل فعَّال من خلال توفير بيئة قضائية عادلة ومستقلّة، وتطبيق القوانين والأنظمة بشكل عادل ومتساوٍ للجميع، مع ضمان حقوق الأطراف واحترام الإجراءات القانونية، إضافة إلى

الإدارة الفعَّالة للدعاوى، ما عمل على تقديم خدمات متميزة وتحقيق العدالة بشكل سريع ومنصف.

وذكر أن الإحصاءات تشير إلى أن نسبة الإعلانات بعد استبعاد الشركات خلال عام 2023 بلغت 98%، في حين بلغ مؤشر إنتاجية الموظفين في قسم الإعلان خلال عام 2023 بمعدل 301 إعلان.

وتسعى إدارة إعداد الدعاوى في محاكم دبي إلى تسهيل وتسريع الإجراءات القضائية وتحقيق العدالة بشكل فعّال من خلال تحسين كفاءة العمل القضائي وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين مع المحاكم.

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