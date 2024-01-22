7 طرق تخلصك من الشعور بالجوع الليلي بالشتاء

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- Khaberni) خبرني - أجرى عدد من الخبراء مؤخرًا دراسة حول تناول الطعام في الساعات المٌتأخرة من الليل، إذ يعزز الشهية ويزيد من فرص تناول كميات كبيرة من الطعام، مما يؤدي بشكل تدريجي إلى الوقوع ضحية السمنة المفرطة بحسب ما نشره موقع «هيلثي»، لكن هناك العديد من النصائح للتغلب على شاهية الأكل في منتصف الليل كالآتي:
شرب المياه
ينصح الأطباء بشرب المياه في حالة الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل، والشعور بالجوع، إذ أن الماء يقضي على شعور الجوع الذي ينتاب البعض في تلك الأوقات، وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب كمية كافية من الماء يعمل على ترطيب الجسم ويروي الشهية دون سعرات حرارية، بالإضافة إلى أن المياه تساعد على إزالة السموم من الجسم.
أكل بروتين في العشاء
ينصح الخبراء بالاستعانة بالأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة العشاء للتخلص من الشعور بالجوع في منتصف الليل، لأن الجهاز الهضمي يستغرق وقتًا لهضم البروتينات وتناولها يجعل المعدة ممتلئة لفترة أطول، من الأطعمة التي تحتوي على البروتين الدجاج واللحوم والعدس والبيض والأسماك ومنتجات الصويا وغيرها.
تناول الشاي الأخضر
تناول الشاي الأخضر قبل النوع يساعد في الشعور بالشبع، كما يحتوي على مادة مغذية تسمى غالات، وهي تساهم في تنظيم الرغبة في تناول الطعام، بجانب أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي من خلال تعزيز القدرة على حرق الدهون ومنع تخزينها بالجسم.
تناول البطاطا
وفقًا لمؤشرات الشبع، بإن البطاطا
من بين الأطعمة التي تسيطر على الجوع في منتصف الليل، بحسب تقرير نشرته جامعة «سيدني»، الذي أكد أن تناول البطاطا
يٌساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، بجانب أن كمية السعرات الحرارية داخل البطاطس قليلة.
الابتعاد عن الهاتف المحمول أثناء تناول الطعام
ينصح الخبراء بعدم الإمساك بالهواتف الذكية أثناء تناول الطعام، ويجب الابتعاد عن الهاتف المحمول والتركيز فقط على الطعام، لتجنب تناول أكثر أو أقل مما يحتاجه الجسم ويمكن التخلص من دهون البطن.
تحديد توقيت الوجبة
يجب تحديد وقت لتناول الطعام بشكل ثابت، حتى لا تنزعج ساعة الجسم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالجوع في منتصف الليل، لذلك يجب أن يتم تحديد وقت لتناول الطعام طوال اليوم.
حافظ على الوجبات الخفيفة الصحية جاهزة
إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع في الساعات المتأخرة من الليل رغم اتباع نصائح لتقليل الجوع السابقة، فإنه عليك الاتجاه إلى وجبات خفيفة صحية، لأن تناولها ليلاً يساعد على الشبع ويغذي الجسم بسعرات حرارية محدودة، منها الذرة والفواكه والخضروات واللبن الرائب وغيرها.
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