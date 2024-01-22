7 طرق تخلصك من الشعور بالجوع الليلي بالشتاء

MENAFN - Khaberni) خبرني - أجرى عدد من الخبراء مؤخرًا دراسة حول تناول الطعام في الساعات المٌتأخرة من الليل، إذ يعزز الشهية ويزيد من فرص تناول كميات كبيرة من الطعام، مما يؤدي بشكل تدريجي إلى الوقوع ضحية السمنة المفرطة بحسب ما نشره موقع «هيلثي»، لكن هناك العديد من النصائح للتغلب على شاهية الأكل في منتصف الليل كالآتي:

شرب المياه

ينصح الأطباء بشرب المياه في حالة الاستيقاظ في وقت متأخر من الليل، والشعور بالجوع، إذ أن الماء يقضي على شعور الجوع الذي ينتاب البعض في تلك الأوقات، وتشير بعض الأبحاث إلى أن شرب كمية كافية من الماء يعمل على ترطيب الجسم ويروي الشهية دون سعرات حرارية، بالإضافة إلى أن المياه تساعد على إزالة السموم من الجسم.

أكل بروتين في العشاء

ينصح الخبراء بالاستعانة بالأطعمة الغنية بالبروتين في وجبة العشاء للتخلص من الشعور بالجوع في منتصف الليل، لأن الجهاز الهضمي يستغرق وقتًا لهضم البروتينات وتناولها يجعل المعدة ممتلئة لفترة أطول، من الأطعمة التي تحتوي على البروتين الدجاج واللحوم والعدس والبيض والأسماك ومنتجات الصويا وغيرها.

تناول الشاي الأخضر

تناول الشاي الأخضر قبل النوع يساعد في الشعور بالشبع، كما يحتوي على مادة مغذية تسمى غالات، وهي تساهم في تنظيم الرغبة في تناول الطعام، بجانب أن تناول الشاي الأخضر بانتظام يساعد في إنقاص الوزن بشكل طبيعي من خلال تعزيز القدرة على حرق الدهون ومنع تخزينها بالجسم.

تناول البطاطا

وفقًا لمؤشرات الشبع، بإن البطاطا

من بين الأطعمة التي تسيطر على الجوع في منتصف الليل، بحسب تقرير نشرته جامعة «سيدني»، الذي أكد أن تناول البطاطا

يٌساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة، بجانب أن كمية السعرات الحرارية داخل البطاطس قليلة.

الابتعاد عن الهاتف المحمول أثناء تناول الطعام

ينصح الخبراء بعدم الإمساك بالهواتف الذكية أثناء تناول الطعام، ويجب الابتعاد عن الهاتف المحمول والتركيز فقط على الطعام، لتجنب تناول أكثر أو أقل مما يحتاجه الجسم ويمكن التخلص من دهون البطن.

تحديد توقيت الوجبة

يجب تحديد وقت لتناول الطعام بشكل ثابت، حتى لا تنزعج ساعة الجسم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالجوع في منتصف الليل، لذلك يجب أن يتم تحديد وقت لتناول الطعام طوال اليوم.

حافظ على الوجبات الخفيفة الصحية جاهزة

إذا كنت لا تزال تشعر بالجوع في الساعات المتأخرة من الليل رغم اتباع نصائح لتقليل الجوع السابقة، فإنه عليك الاتجاه إلى وجبات خفيفة صحية، لأن تناولها ليلاً يساعد على الشبع ويغذي الجسم بسعرات حرارية محدودة، منها الذرة والفواكه والخضروات واللبن الرائب وغيرها.