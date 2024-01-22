حكاية ثائر مزهر قتل الاحتلال طفله ولم يكتفي باستهدف عائلته واعتقاله مرارا

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- – نجيب فراج – عادت قوات الاحتلال الاسرائيلي من مداهمة منزل المواطن ثائرحلمي مزهر "48 سنة" الكائن في مخيم الدهيشة فجر يوم الاربعاء الماضي باعداد كبيرة من الجنود الذين انتشروا في محيط المنزل والحقول المجاورة واقتحموا عدد من منازل جيرانه بحثا عنه ولما لم يجدوه وجه ضابط المخابرات تهديدا مباشرا لعائلته في حال عدم تسليم نفسه حيث اضطر للمراجعة في ذلك اليوم وقد جرى اعتقاله وذلك بعد ان افرج عنه قبل ثمانية اشهر بعد ان امضى مدة 14 شهرا قيد الاعتقال الاداري في استهداف لا يتوقف له ولعائلته على مدى السنين الطويلة الماضية.

حكاية معاناة لا تنتهي ولثائر حكاية طويلة مع الاحتلال حيث اعتقل والده المناضل حلمي مزهر في بداية السبعينات من القرن الماضي لم يكن قد جاء الى الحياة بعد ومن ثم جرى ابعاده الى المنفى ومكث في الاردن لاكثر من ثلاثة عقود الى ان عاد مع افواج العائدين مع بداية مجيء السلطة الفلسطينية في منتصف تسعينات القرن الماضي وقد حملت والدته به وبشقيقه الاصغر ياسر عندما كانت تزور والده في منفاه بالاردن، وترعرع ثائر بعيدا عن والده الى ان عاد الى ارض الوطن وكان حينها قد تجاوز العشرينات من عمره.



وتعرض ثائر وبقية اشقائه الاربعة الى اعتقالات متلاحقه من قبل قوات الاحتلال وكانت والدتهم تقسم وقتها ما بين زيارة المعتقلات والذهاب الى الاردن الى زوجها حلمي الذي توفي قبل نحو الثلاثة اعوام في ارض الوطن.

استشهاد النجل والحفيد وشكلت حادثة استشهاد نجل ثائر الشهيد الطفل اركان البالغ من العمر "15 عاما" فجر الثالث والعشرين من تموز من عام 2018 مفصلا في حياته التي قلبتها راسا على عقب فقد تلفى ثائر نبا استهاد طفله وهو في مكان عمله بمدينة بئر السبع حيث كان يبيت هناك من اجل ان يوفر لقمة عيش كريمة لبناته الست ونجليه اركان وغسان الذي لم يكن ليتجاوز عمره العامين في تلك اللحظة فتلقى نبا ان يعود الى المنزل وقيل له عبر الهاتف ان اركان اصيب برصاصه ووضعه جيد ولا تخشى عليه ليصل الى البيت في ساعات الصباح الاولى ويجد حشودا من المواطنين قد تجمعوا حول منزله المتواضع ليدرك ان اركان قد ارتقى برصاص الاحتلال حيث اصيب برصاصة قاتلة في صدره وقد نقل الى المشتفى وهو فارق للحياة، ويقول ثائر ان استشهاد اركان قد قسم ظهره فهو صحيح طفل ولكنه بصفات رجولية كان لي السند في كل شيء ورغم انه في مرحلة الدراسة الاعدادية كان يعاونني في ما اطلبه، وكان يشعر بعبء المهمة في تربية اشقائه وشقيقاته فكان حريصا على كل شيء وعلى ان يكون معينا لي ولوالدته، وكان اركان بالمرصاد في معاونة الناس بالشارع فحينما يشاهد كهلا او امراة يسارع في مساعدتهما سواءا بقطعه للشارع او بحمل الاغراض ولهذا كان طفلا بعقلية رجل بكل ما تحمله الكلمة من معنى.



الاستشهاد ما قبله ليس كما بعده فبعد استشهاد اركان ليس كما قبله كما يقول ثائر الذي لم يعد يذهب الى الورش الاسرائيلية للعمل فيها وفضل العمل محليا اولا لانه لن يحصل على تصريح كما كان مرفوضا امنيا وثانيا"لا اريد عملهم"فارتفع صوته اضعافا ضد الاحتلال سواءا من خلال مشاركته بكل المناسبات الوطنية وحرصه على المشاركة في جنازة الشهداء ويجلس في عزائهم طيلة الوقت ويقول هؤلاء ابنائي جميعهم، بل كان يتدخل حتى في ترتيب مسيرات الشهداء بمبادرته الشخصية ويتدخل في اي اشكالات ليصبح رجل اصلاح بامتياز كونه يتسم بصفات حارة وبحرص شديد الحرص على تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين لاصلاح ذات البين، كان ثائر يحمل مواقف واضحة لمقاومة الاحتلال ورفض الاتفاقيات معه وظل يقول "هذا الاحتلال لا يريد السلام ولا ينفع معه المفاوضات وتجاربنا في ذلك واضحة واوضح من عين شمس اب".



استشهاد ابن شقيقه وما زاد الطين بلة انه قد فقد ابن شقيقه الشهيد ساجد عبد الحكيم بعد استشهاد نجله بعدة اشهر برصاص الاحتلال الاسرائيلي وهو مسعف متطوع سقطبرصاص الاحتلال في المخيم اثناء تقديمه الاسعاف للجرحى.



بعد استشهاد نجله جائت قوة عسكرية الى البيت وعلى راسها احد ضباط المخابرات وتم اعتقاله ومكث قيد الاعتقال ثلاثة ايام هدده الضابط تهديدا مباشرا بضرورة "ان يخفض صوته" حسب تعبيره فرد ثائر عليكم ان تخفضوا صوت الحراب وازيز الرصاص ووقف قتل ابنائنا انكم تريدون قتلنا ومن ثم لا نسكت وحسب بل ننصاع لحرابكم القاتلة.



ملاحقة اهالي الشهداء وفجر الاربعاء جائت قوات الاحتلال الى المنزل مرة اخرى واعتقلت ثائر بهذه الطريقة كونه والد شهيد يتألم على فراق ابنه حيث يذكر العديد من النشطاء عبر التواصل الاجتماعي بان قوات لاتكتفي بقتل الفتية والاطفال بل تستهدف ابائهم ايضا مستذكرين والد الشهيد رعد حازم من جنين الذين تلاحقه قوات الاحتلال لاعتقاله، وما اعتقال ثائر والعديد من اباء الشهداء وفرض عقوبات عليهم كمنعهم من دخول مناطق الـ48 واحتجاز جثامين الشهداء الا دليل على ملاحقة اهالي الشهداء ايضا، وهذه الملاحقة طالت ايضا وفي الاونة الاخيرة كتاب وادباء وصحافيون ومحاضرو ن في الجامعات ومسؤولي مؤسسات مختلفة في اشارة الى ان حرب الاعتقالات ايضا احدى سياسات الاحتلال في محاربة الشعب الفلسطيني.