Monday, 22 January 2024 05:49 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المستشار الثقافي في السفارة الماليزية يزور جامعة الحسين بن طلال

1/22/2024 9:07:04 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - بتنظيم من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهيئة تنشيط السياحة، استقبل رئيس جامعة الحسين بن طلال الأستاذ الدكتور عاطف الخرابشة في مكتبه يوم أمس المستشار الثقافي في السفارة الماليزية الدكتور رضوان عبد الرشيد، على رأس وفد ضم كل من مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد السيد مهند الخطيب، ومدير وحدة السياحة التعليمية في هيئة تنشيط السياحة السيد عبدالله كريشان .

وذلك لبحث سبل التعاون الثقافي والأكاديمي وآفاق التعاون بين الجانبين .

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة


MENAFN22012024000208011052ID1107751396

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث