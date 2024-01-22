رئيس الديوان الملكي يلتقي أعضاء مبادرة (إحنا المستقبل) ووفدا من شباب كلنا الأردن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، وفدا من أعضاء مبادرة (إحنا المستقبل) ووفدا من هيئة شباب كلنا الأردن من المفرق.



واستهل العيسوي اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، بنقل تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني للحضور واعتزاز جلالته بالشباب وبجميع الأردنيين.

وقال إن الأردن بقيادته الحكيمة وشعبه، كان وسيبقى السند القوي للأشقاء في فلسطين وقضيتهم العادلة.



بدورهم، أكد الحضور أن الأردن، بقيادة جلالة الملك، سيبقى المدافع الأول عن القضية الفلسطينية وعن القدس ومقدساتها ودعم الاشقاء الفلسطينيين لنيل حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على ترابهم الوطني، وعاصمتها القدس.

وثمنوا مواقف وجهود جلالة الملك المشرفة والمتقدمة من أجل نصرة ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية، مؤكدين وقوفهم صفا واحدا خلف جلالة الملك، داعمين لمواقفه.

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة