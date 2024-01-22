مؤسسة الدوحة للأفلام تمنح الدعم لـ 44 مشروعاً من 32 بلداً في دورة منح الخريف 2023

(MENAFN
- BCW Global) الدوحة، قطر، 22 يناير 2024: أعلنت مؤسسة الدوحة للأفلام عن قائمة المشاريع الحاصلة على دعم في دورة منح الخريف 2023 ضمن برنامج المنح، الذي يعدّ أطول مبادرة في المنطقة لتطوير الأفلام التي تحدد وتدعم المخرجين الذي يخوضون تجاربهم الأولى أو الثانية في مختلف أرجاء العالم.
في دورة منح الخريف 2023، تم اختيار 44 فيلماً من 32 بلداً من بين مئات الطلبات المقدمة من مخرجين ناشئين ومعروفين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ويقدم برنامج المنح في مؤسسة الدوحة للأفلام الدعم في دورتين في كل عام، واحدة في الربيع والأخرى في الخريف. وقد عزز هذا البرنامج مكانته الريادية ليصبح واحداً من أهم مبادرات التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي يعمل على تعزيز بيئة إبداعية وحيوية ودعم الأصوات الناشئة بهدف مساعدتهم على تحقيق تطلعاتهم السينمائية.
لغاية اليوم، قدّم برنامج المنح الدعم لأكثر من 800 مشروع فيلم من 74 بلداً، من ضمنها أفلام روائية طويلة وقصيرة، أفلام وثائقية، أفلام تجريبية، وكذلك مسلسلات التلفزيون ومنصات البث التدفقية.
بالإضافة إلى قطر، تشمل قائمة الدول التي حصلت مشاريعها على دعم من برنامج المنح في دورة الخريف 2023 كلاً من أفغانستان، الجزائر، البحرين، بلجيكا، بوتان، كرواتيا، مصر، فرنسا، جورجيا، ألمانيا، هونج كونج، العراق، إيطاليا، الأردن، لبنان، مدغشقر، المغرب، موريشيوس، ميانمار، نيبال، هولندا، النروج، فلسطين، السعودية، السنغال، اسبانيا، جنوب إفريقيا، السودان، السويد، سويسرا، سوريا، تايوان، تونس، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، زنجبار، وغيرها.
تتضمن قائمة الحاصلين على منح هذه الدورة عشرين صانعة أفلام، 12 منهن حصلن على منح في دورات سابقة، و 5 مشاريع لمواهب من قطر، الأمر الذي يعكس التزام المؤسسة بتعزيز ودعم الأصوات المتنوعة والأصلية من مختلف أنحاء العالم، وتقديم قصص تلقى صدى وتفاعلاً لدى مختلف الثقافات والمناطق الجغرافية.
في هذا السياق، قالت فاطمة حسن الرميحي، الرئيًس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام: "إن حالة التقلب وعدم الاستقرار في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي نشهدها اليوم تؤثر على دعم المواهب الإبداعية، خصوصاً الأصوات السينمائية المستقلة التي تواجه صعوبات في تمويل أفلامها. فمهمتنا تحديد هذه الأصوات ودعمها لأننا نؤمن بأن قصصهم تعكس الواقع القاسي للعديد من المجتمعات وتُقدم برؤى إبداعية".
وأضافت الرميحي: "نتشرف بدعم صناع الأفلام الناشئين من مختلف أنحاء العالم. فجودة مشاريعهم التي قُدمت جعلت من عملية الاختيار أمراً صعباً للغاية. وهذه المشاريع تتناول مواضيع مؤثرة، من قصص تفطر القلب حول الحياة تحت الاحتلال في فلسطين، وصولاً إلى رسائل الأمل والسلام والتناغم من بوتان والسنغال، لتحكي واقع عالمنا اليوم. لهذا سنواصل العمل لضمان سرد هذه القصص الجديدة إلى العالم والتأكد من أن السينما تواصل لعب دور قوي وفعّال في بناء جسور التفاهم والتآزر بين المجتمعات".
المشاريع الحاصلة على منح دورة الخريف 2023 هي:
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – وثائقي طويل - مرحلة التطوير
• بعد طاهر (الجزائر، فرنسا، قطر) للمخرج سفيان عادل، ويدور حول عائلة المخرج الجزائرية المهاجرة في ظل وجود جده، جندي المشاة في الحيش الفرنسي، في الخدمة العسكرية في الهند الصينية.
• في ظل قصر رئاسي (مصر، قطر) لهند بكر. تحاول المخرجة اكتشاف تاريخ أسرتها بوصفهم "شعب الكابينات"، وذلك من خلال والدها الموسيقي.
• المنزل رقم 7 (سوريا، قطر) للمخرجة راما عبدي. وثائقي إبداعي يتتبع ثلاث فتيات يتقابلن ويستأجرن غرفاً في منزل في دمشق القديمة بعد هربهن من بيوت عائلاتهن التي تسيء إليهن.
• والدتي وأنا (العراق، مصر، قطر) من إخراج دلباق مجيد، ويدور حول امرأة في السبعينات من عمرها تتمتع بعلاقة وطيدة وقوية مع خروفها، وتنطلق في رحلة عند إصابة والدتها بالمرض.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – وثائقي طويل - مرحلة الإنتاج
• الخرطوم (السودان، المملكة المتحدة، قطر) من إخراج السيدة آر، السيد أس، والسيد والسيدة تي. يدور الفيلم حول فتى شوارع، موظف مدني، سيدة عاملة، وطبيب حيث تلتقي أقدارهم معاً في السلام والحرب.
• بإسم صافية (الجزائر، بلجيكا، فرنسا، قطر) للمخرجة صافية كيساس، ويكشف قصة حرب الاستقلال الجزائرية، ويعرض سلسلة الذكريات المدفونة والمنسية والمخفية بسبب التعسف القاسي.
• نيميار إلى الأبد (لبنان، فرنسا، ألمانيا، قطر) للمخرجة أوريليا مقدسي. يتحدث الفيلم عن المعرض الدولي المغلق حالياً للمهندس المعماري البرازيلي أوسكار نيميار، وعن اللبنانيين الذين يحاولون إعادة تأهيل مدينته الفاضلة المتخيلة.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – وثائقي طويل - مرحلة المونتاج النهائي
• أبو زعبل 1989 (مصر، ألمانيا، قطر) من إخراج بسام مرتضى، حيث يستكشف صانع الأفلام اعتقال والده وتعذيبه في عام 1989، ليعيد تقديم التجربة التي صدمت أسرته وقسمتها.
• السودان، عندما تنهار القصائد (تونس، فرنسا، قطر) للمخرجة هند ميدب، وهو صورة تجسد السودان كقصيدة ورسالة حب إلى الشظايا المعاد تجميعها للثورة المستمرة في البلد.
• جوداري مينو (قطر، إيطاليا، زنجبار) لجمال الخنجي وديفيد أوكايوس. يدور الفيلم حول صياد سمك قطري يستخدم الرمح في صيده، وينطلق في رحلة لاستكشاف الذات من خلال مطاردة حلمه لالتقاط سمكة لمرة واحدة في عمره.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – مخرجون معروفون - مرحلة المونتاج النهائي
• 2G (الجزائر، سويسرا، قطر) لكريم صياد. تدور أحداثه في أغاديز في 2021 إثر حظر نقل المهاجرين غير الشرعيين من قبل حكومة النيجر، حيث يصارع أربعة مهربين سابقين لكسب قوتهم من خلال الانطلاق في رحلة عبر الصحراء.
• حلم أركالا جلجامش (العراق، الإمارات العربية المتحدة، فرنسا، المملكة المتحدة، قطر) لمحمد جبارة الدردجي. يتتبع الفيلم الشاب تشام تشام، وهو فتى شوارع حالم يحاول إقناع صديقه المفضل مودي ومجموعة من أولاد الشوارع بأن الأسطورة جلجامش، ملك الأورك، سيساعدهم على استعادة أهاليهم إلى الحياة من العالم السفلي.
خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – وثائقي طويل – مرحلة المونتاج النهائي
• أحلام التوت البري (جورجيا، فرنسا، بلجيكا، قطر) من إخراج إلينا ميكابيرزي، وتدور أحداثه وسط توترات سياسية وعسكرية بالقرب من مقاطعة أبخازيا المتنازع عليها، حيث تعتمد أسرة جورجية في مستقبلها على زراعة حقول التوت البري.
• نسيم، الصراع مع الفضيلة (المملكة المتحدة، قطر) للمخرجة آنا نعومي دي سوزا. الفيلم قصة عن الجيل الثاني من التاريخ والهوية البريطانية تُروى من منظور ملاكم بريطاني يمني هو نسيم حامد، الذي أصبح بطلاً للعالم في وزن الريشة في عام 1995.
• حواء (أفغانستان، فرنسا، هولندا، قطر) لنجيبة نوري. يتحدث الفيلم عن حواء، حيث تسعى بعد 40 عاماً من زواجها المدبر، لأن تبدأ حياة مستقلة وأن تصبح متعلمة.
• عطلات في فلسطين (فرنسا، فلسطين، قطر) من إخراج مكسيم ليندن. يتتبع الفيلم الشاب شادي، الناشط صاحب الثلاثين عاماً، حين يعود إلى قريته الأم في فلسطين المحتلة للاحتفال بجنسيته الفرنسية، بينما يصارع الذنب الذي يعتريه داخلياً.
• بلا عنوان (ميانمار، قطر) من إخراج مين مين هين.
منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – روائي طويل – مرحلة التطوير
• 7 موجات (قطر، السعودية) لحميدة عيسى، قصة واقعية ساحرة مستوحاة من أسطورة خليجية محلية، حيث تقوم ليلي، المصورة الفوتوغرافية القطرية السعودية الشابة، بالتجوال حول العالم لتوثيق ثقافته.
• أوضاع (فلسطين، ألمانيا، قطر) لإيهاب جادالله، ويدور حول أمل ويوسف اللذين يأملان بتأسيس أسرة سعيدة بعد خروج إبراهيم من السجن. في المقابل، فإن معاناة وآلام إبراهيم السابقة تصارع الواقع وتهدد أحلامهما.
• باب الصحرا (الجزائر، فرنسا، السعودية، بلجيكا، قطر) من إخراج سالم براهيمي. يعود شقيق رجل أمن إلى بلدته في الصحراء في بلد في شمال إفريقيا. عندما تبدأ أحداث مميتة في منجم فحم قريب، يقع شقيقه في معضلة ليختار بين أسرته ووطنه.
• مستقطب المشاكل (فلسطين، ألمانيا، الأردن، قطر) من إخراج أحمد صالح، ويروي قصة علي الذي يحمل شعاراً في الحياة هو "الأمر الذي لا يقتلك يمنحك قصة لترويها". ثقته العالية بنفسه تقوده إلى حالات طريفة، لكن في الوقت نفسه خطرة.
الشرق الأوسط وشمال افريقيا – روائي طويل – مرحلة الإنتاج
ألدورادو، طعم الجنوب (المغرب، فرنسا، إيطاليا، السعودية، قطر) من إخراج علاء الدين الجم، وهو كوميديا سوداء تدور أحداثه حول مجموعة من المهاجرين الذين يبحثون عن ألدورادو، جزيرة طوباوية سرية حيث يعيش الجميع في سلام.
• أنا هنا لكن لا يمكنك أن تراني (لبنان، أسبانيا، فرنسا، قطر) من إخراج فيروز سرحال. فيلم خيالي تدور أحداثه في مدينة بيروت الخيالية حول فيولا، وهي موسيقية وزعيمة حركة سرية تقوم باغتيال قادتها الفاسدين.
• كعكة الرئيس (العراق، الولايات المتحدة الامريكية، قطر) من إخراج حسن الهادي. تدور قصته حول طفل بعمر 9 سنوات، وعليه أن يستخدم ذكاءه لجمع المكونات اللازمة للكعكة الإلزامية للاحتفال بعيد ميلاد الرئيس صدام حسين أو مواجهة العواقب - السجن أو الموت.
• عودة الابن الضال (فلسطين، مصر، تونس، فرنسا، قطر) للمخرج راني مصالحة. يروي الفيلم قصة سالم، 25 عاماً، وهو قبطي يعمل مربي خنازير في منطقة جامعي القماش بمنشية ناصر. عندما يظهر فيروس أنفلونزا الخنازير في الخارج، يسيطر الهذيان على مصر ليضع سالم تحت الاختبار.
• خانني الحلم (سوريا، فرنسا، بلجيكا، ألمانيا، قطر) من إخراج محمد شيخو، يتتبع قصة ميستو، صبي يبلغ من العمر 17 عاماً وليس لديه سوى حلم واحد، وهو الانضمام إلى نادي كرة القدم في مدينته في القامشلي، سوريا، في عام 2004. تحطم حلمه بحقيقة أنه كردي غير مسجل.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – روائي طويل – مرحلة المونتاج النهائي
• الحرب والدموع (تونس، فرنسا، بلجيكا، قطر) من إخراج سارة عبيدي. تدور أحداثه حول عايدة، امرأة تبلغ من العمر 40 عامًا تعمل في مركز اتصال لأكثر من عشر سنوات. تقع عدة أحداث في حياتها، تدفعها إلى إعادة النظر بوجودها بأكمله بكل فراغه.
• البصير – المعداوي الأعمى (العراق، سويسرا، قطر) من اخراج علي الفتلاوي، ويدور حول أيوب، سائق العبارة الأعمى الذي يعيش في الأهوار العراقية، وفي إحدى الليالي، يقع في حب امرأة غامضة. لكن لا أحد يصدق أنها حقيقية، وعليه أن يثبت أن حبه موجود.
خارج الشرق الأوسط وشمال افريقيا – روائي طويل – مرحلة المونتاج النهائي
• الاحتفال (كرواتيا، قطر) للمخرج برونو أنكوفيتش يستكشف حياة ميجو والظروف التي أدت إلى توسيع الفاشية والتطرف في كل من التاريخ والوقت الحالي.
• ديمبا (السنغال، ألمانيا، قطر) من إخراج مامادو ديا. يروي قصة ضابط التسجيل المدني في دار البلدية بمدينته الصغيرة، الذي يكافح للتغلب على حزنه. مع تدهور صحته العقلية، يتقرب من ابنه البالغ.
• ديسكو أفريكا: حكاية مدغشقر (مدغشقر، فرنسا، موريشيوس، ألمانيا، جنوب أفريقيا، قطر) من إخراج لوك رازاناجاونا، تروي قصة متأثرة بمزاج وأزياء السبعينات، وتدعو الجمهور إلى العودة إلى تلك الفترة عندما ظهرت العديد من القيم والحركات المدنية.
• الجراد (تايوان، الولايات المتحدة، فرنسا، قطر) من إخراج كييف (KEFF). تدور أحداث الفيلم في العام 2019 خلال احتجاجات هونج كونج التي اندلعت عبر مضيق تايوان، حيث يكافح شاب أبكم في العشرينات في تايبيه للعثور على معنى في الظلم الذي يعيشه خلال حياته اليومية.
• شامبالا (نيبال، فرنسا، النرويج، هونغ كونغ، تركيا، تايوان، الولايات المتحدة، قطر) من إخراج مين بهادور بهام. تدور أحداثه في إحدى قرى الهملايا حيث تتحمل امرأة حامل الحكم الاجتماعي بشأن شرعية طفلها.
الشرق الأوسط وشمال افريقيا– مسلسلات تلفزيونية- مرحلة التطوير
• الأعراس الزرقاء (الجزائر، فرنسا، قطر) من إخراج سامية دزاير. تدور أحداث المسلسل في فرنسا حول عائلة جزائرية تحتفل بزواج ابنها الأكبر بشابة من مجتمعهم. في اليوم التالي، يتم العثور عليه ميتا في سرير الزفاف.
• أنا وأختي (سوريا، السعودية، لبنان، مصر، قطر) من إخراج زيد أبو حمدان. تجري أحداث الفيلم على خلفية تأسيس تعليم الإناث في المملكة العربية السعودية، حيث تستخدم شقيقتان التعليم للهروب من الفقر المدقع والأبوة السائدة.
الشرق الأوسط وشمال افريقيا - روائي قصير – مرحلة الإنتاج
• سباحة الجدة (البحرين، الولايات المتحدة، قطر) من إخراج مريم مير. يدور حول رنا، وهي فتاة تحب البحر وتحاول إقناع جدتها بشرى بالسباحة في البحر لأول مرة منذ 50 عاما.
• ليست ميتة لكنها نائمة (الأردن، السويد، المملكة المتحدة، قطر) من إخراج أروى أبو روى و تراب شاه، تدور أحداثه في فلسطين في عام 2073. وفيما يحتفل البلد بمرور عام على تحريره، تحزن هاجر على كل ما فقدته - الأمل في تغيير حقيقي ووفاة صديقتها.
• سوسيوفوبيا (تونس، قطر) من إخراج مالك حبيري ويتتبع صبي يبلغ من العمر سبع سنوات يجد نفسه وحيدًا في شارع مزدحم عندما يتحول الناس من حوله إلى وحش ضخم.
• تحت شجرة التين (مصر، الولايات المتحدة الامريكية، قطر) من إخراج ندى بدير. تدور أحداثه حول ليلى التي تبلغ من العمر 14 سنة وتكافح للتغلب على ما هو متوقع منها كامرأة في المجتمع المصري المسلم.
الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – روائي قصير – مرحلة المونتاج النهائي
• حضارة المساواة (قطر) من إخراج إبراهيم البوعينين. فيلم رسوم متحركة موسيقي تدور أحداثه حول اتحاد فريق ملون من الحيوانات بشكل فجائي للغناء بتناغم في محاولة دافئة وجادة لتثقيف نظرائهم البشر حول قيمة السلام والمساواة.
الشرق الأوسط وشمال افريقيا – فيلم تجريبي قصير – مرحلة الإنتاج
• مأوى المباركة ( قطر، فرنسا) من إخراج ماجد الرميحي. صورة هجينة للجزيرة الأثرية المهجورة فيلكا، قبالة سواحل الكويت، المغتربة ذاتيًا عن التاريخ بعد حرب الخليج.
• ربة البيت (قطر) من إخراج فاطمة أحمد أبوحليقة، يروي قصة أرملة تكافح مع مخاوفها لتربية ابنتها. يقدم نظرة على خطواتها السبع لتربية جيل جديد من النساء والنجاح لعائلتها.
• كانت الأرض في أوجها السابق (لبنان، قطر) من إخراج ريتا محفوظ. فيلم تجريبي يتجول في شوارع بيروت في عام 2023، أربع سنوات بعد بداية الأزمة الاقتصادية المستمرة وثلاث سنوات بعد انفجار المرفأ في 4 أغسطس.
• ليل عاري (تونس، فرنسا، لبنان، فلسطين، قطر) من إخراج وئام حداد. تدور أحداثه حول المجزرة المأساوية في صبرا وشاتيلا. يتبع هذا الوثائقي الروائي الروتين العادي لحياة المخيم، ويقارن بين لحظات حميمة وتفاصيل معمّدة لمحيطه المعمول به بدقة.
MENAFN22012024005161011692ID1107751267