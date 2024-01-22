الشمالي من مستودعات التخزين في الجويدة: أسعار السلع مستقرة وثابتة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الاثنين، إنّ مخزون الأردن من المواد الغذائية الأساسية والسلع والبضائع كاف.
وأضاف الشمالي، خلال زيارته إلى مستودعات تخزين السلع في منطقة الجويدة، اليوم الاثنين، أنّ أسعار السلع مستقرة وثابتة حتى نهاية شهر رمضان.
من جهته قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق إن البيع والاستهلاك على المواد الغذائية في الأسواق تراجعا 40% بعد 7 أكتوبر 2023.
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