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الشمالي من مستودعات التخزين في الجويدة: أسعار السلع مستقرة وثابتة

1/22/2024 8:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي، الاثنين، إنّ مخزون الأردن من المواد الغذائية الأساسية والسلع والبضائع كاف.

وأضاف الشمالي، خلال زيارته إلى مستودعات تخزين السلع في منطقة الجويدة، اليوم الاثنين، أنّ أسعار السلع مستقرة وثابتة حتى نهاية شهر رمضان.


من جهته قال رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق إن البيع والاستهلاك على المواد الغذائية في الأسواق تراجعا 40% بعد 7 أكتوبر 2023.

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