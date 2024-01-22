6 علاجات منزلية للتخلص من بثور داخل الاذن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يؤدي ظهور حب الشباب في الأذن إلى إضعاف السمع في الحالات القصوى، ويضر بصحة الأذنين بشكل عام، ويمكن أن يصبح هذا أسوأ إذا كانت هناك عدوى.



علاجات منزلية للتخلص من بثور الأذن



1- كمادات دافئة

انقع منشفة ساخنة في الماء الدافئ واعصرها جيدًا، ثم ضعها على البثرة لمدة 10-15 دقيقة، ولا تضغط عليها كثيرا، ويساعد ذلك في تقليل الالتهاب والتهيج وتنعيم البثرة، مما يسمح لها بالتصريف من تلقاء نفسها.



2- زيت شجرة الشاي

زيت شجرة الشاي هو علاج فعال بسبب خصائصه المضادة للالتهابات والمضادة للبكتيريا التي يمكن أن تقتل البكتيريا المسببة لحب الشباب.

اغمس قطعة من القطن في زيت شجرة الشاي، ثم ضعها برفق على البثرة، واتركها لفترة مناسبة، وينبغي القيام بذلك لبضعة أيام بانتظام.



3- زيت الجوجوبا

ضع بعض زيت الجوجوبا على البثور باستخدام قطعة من القطن، ثم امسح الزيت الزائد والأوساخ بلطف بعد 30 دقيقة، ويجب تطبيق الأمر مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.



4- عصير الحمضيات

من الممكن تجهيز عصير أي نوع من الحمضيات، ثم غمس قطعة قطن فيها ثم ضعها على البثرة، ويجب أن تترك قطعة القطن لمدة 15-20 دقيقة، ثم تنظف بالماء الفاتر، على أن يكون ذلك الأمر مرتين في اليوم.



5- الثوم

خذ فصين من الثوم المقشر وقم بتسخينهما في زيت الخردل أو زيت السمسم، واضغط برفق على فصوص الثوم في الزيت، ثم سخن الخليط حتى يتحول إلى اللون الأسود، ثم صفي الزيت واتركيه يبرد.

ضع هذا الزيت على بثرة الأذن الخارجية أو اسكب ثلاث قطرات في الأذن وقم بتنظيفها بعد بضع دقائق، على أن يكون ذلك مرتين في اليوم.



6- الزبادي

يحتوي الزبادي على خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات والبروبيوتيك والتي يمكن استخدامها جميعًا لعلاج البثور وحب الشباب، بالإضافة إلى ذلك، فالزبادي مليء أيضًا بمضادات الأكسدة، والتي يمكن أن تساعد البشرة على الظهور بشكل أفضل.

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