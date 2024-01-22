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فيديو- تحذيرات من الخطر على الحياة بسبب العاصفة إيشا في بريطانيا

1/22/2024 8:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تسببت العاصفة "إيشا" التي ضربت بريطانيا خلال ساعات الليل بتعطل شبكة السكك الحديد وإلغاء رحلات جوية وانقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل اليوم الاثنين.
وقالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم، إنه تم تسجيل أقوى سرعة للرياح منذ عقود في أجزاء من ايرلندا الشمالية وإنجلترا واسكتلندا، حيث بلغت سرعة العاصفة في بريزلي وود، ونورثمبرلاند 99 ميلاً في الساعة .
وأضافت الصحيفة، إنه تم إلغاء عشرات الرحلات الجوية في مطاري إدنبره وغلاسجو. كما تأثرت حركة القطارات في بعض أجزاء جنوب إنجلترا بما في ذلك بين لندن ومطار غاتويك، وظلت التحذيرات من "الخطر على الحياة" قائمة مع خطر حدوث أعاصير محتملة.


وكانت منظمة أبحاث الأعاصير والعواصف (تورو) حذرت من أن الأعاصير ما تزال "محتملة" في إنجلترا وويلز اليوم الاثنين.


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