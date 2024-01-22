تطورات المنخفض القادم.. سيستمر تأثيره على الأردن أسبوعاً

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن المنخفض الجوي المتمركز فوق سواحل لبنان الذي سيبدأ تأثيره فجر غداً الثلاثاء سيستمر لمدة أسبوعاً .



وقالت الأرصاد اليوم الاثنين لـ"الوكيل الاخباري" إن المنخفض سيرافقه أمطار غزيرة يومي الثلاثاء والأربعاء حيث يتمركز تأثيره على المناطق الشمالية والوسطى.

وأضافت أن المنخفض سيضعف تأثيره مساء الثلاثاء ومن بعدها سيتجدد صباح الخميس ليستمر لغاية مساء الأحد القادم .



ونوهت أن درجات الحرارة ستنخفض وتسود أجواء باردة وغائمة جزئيا الى غائمة، خلال فترة تأثير المنخفض الجوي على المملكة مع رياح غربية معتدلة السرعة تنشط بين الحين والآخر.



وحذرت من خطر الانزلاق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطول مطري ومن خطر تدني مدى الرؤية الأفقية فوق المرتفعات الجبلية والسهول بسبب الغيوم الملامسة لسطح الأرض.



كما حذرت من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار المثار بفعل الرياح النشطة في المناطق الصحراوية.