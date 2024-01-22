القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد غرب خان يونس

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد غرب خان يونس
التاريخ
1/22/2024 8:10:12 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
اكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد غرب مدينة خان يونس وأوقعتها بين قتيل وجريح.
كما قالت القسام إنها استهدفت دبابة لجيش الاحتلال من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس.
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