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القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد غرب خان يونس

1/22/2024 8:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اكدت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة بقذيفة مضادة للأفراد غرب مدينة خان يونس وأوقعتها بين قتيل وجريح.

كما قالت القسام إنها استهدفت دبابة لجيش الاحتلال من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 غرب مدينة خان يونس.

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