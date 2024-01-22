التعرق الزائد في الشتاء- هل له دلالات خطيرة؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رغم انخفاض درجة حرارة الطقس في فصل الشتاء، يعاني بعض الأشخاص من فرط التعرق، دون معرفة السبب وراء ذلك ومدى احتياجهم لاستشارة الطبيب حول هذه المشكلة.أسباب فرط التعرق في الشتاء



1- الاضطرابات الهرمونية

يمكن أن تؤدي التغيرات التي تشهدها هرمونات الجسم لدى النساء خلال فترة الحمل وأثناء الدورة الشهرية وبعد انقطاع الطمث إلى التعرق الزائد.



2- الأدوية

قد يكون فرط التعرق في الشتاء عرضًا جانبيًا لبعض العقاقير، مثل مضادات الاكتئاب وأدوية ارتفاع ضغط الدم.



3- بعض الأمراض

قد يشير التعرق الزائد في الشتاء إلى الإصابة ببعض الأمراض، أبرزها:

- بعض السرطانات، مثل سرطان الرئة والثدي والمبيض والدم.

- السكري.

- الأمراض المعدية، مثل التهاب السحايا ومرض لايم.

- أمراض القلب، مثل قصور عضلة القلب والنوبة القلبية.

- فرط نشاط الغدة الدرقية.

- قصور نشاط الغدة الدرقية.

- أمراض الكلى، مثل الفشل الكلوي.



4- اضطرابات النوم

تسبب بعض اضطرابات النوم فرط التعرق في الشتاء، مثل الأرق وانقطاع النفس النومي.



متى يكون فرط التعرق في الشتاء خطيرًا؟

هناك حالات يستدعي فيها فرط التعرق في الشتاء زيارة الطبيب، وهي:

1- إذا كان التعرق شديدًا.

2- إذا كان التعرق مستمرًا.

3- إذا كان التعرق مصحوبًا بالأعراض التالية:

- فقدان الوزن.

- التعب الشديد.

- ألم الصدر.

- صعوبة التنفس.

- الصداع.

- الدوخة.

- التشنجات.

- تغيرات في الرؤية.

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