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جيش الاحتلال يكشف عن مركبة جديدة ستدخل معركة غزة

1/22/2024 8:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي النقاب عن مركبة جديدة تحمل اسم "بئيري" المخصصة لمساعدة الجنود في تنفيذ عمليات الإجلاء بمختلف أنواع التضاريس، إلى جانب عدد كبير من الأنشطة العسكرية الأخرى، وقال إنها ستخدم عملياته في غزة.


وبحسب صحيفة "جيروسالم بوست"، ستساعد السيارة الفريدة جيش الاحتلال الإسرائيلي على التنقل في ساحة المعركة.


وقال ملازم من مدرسة التنقل العملياتي التابعة لجيش الاحتلال إن "بئيري مختلفة عن أي مركبة عرفناها حتى الآن في ، إنها سريعة جدا ومتعددة الاستخدامات وعملية وآمنة".
ويمكن للمركبة أن تتحرك بسرعة تصل إلى 130 كيلومترا في الساعة، علما أنها تزن 5 أطنان.

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