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عمل النواب تُطالب بحل للمفصولين بـموانئ العقبة

1/22/2024 8:10:12 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - طالب رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية، رمزي العجارمة، بضرورة إيجاد حل لمُشكلة العمال المفصولين في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ.
وقال، خلال ترؤسه اجتماعًا للجنة عقدته اليوم الاثنين، تم فيه مُناقشة قضية العمال المفصولين بـ"موانئ العقبة"، إن العمال جزء رئيس من عمل الميناء، ويترتب عليهم واجبات كُبرى، تستلزم توفير كل إجراءات السلامة العامة.
وأضاف العجارمة، بحضور مُدير الشركة محمود خليفات، أن الوضع الاقتصادي الحالي يقتضي إعادة النظر بقرارات الإدارة المُتعلقة بإنهاء خدمات الموظفين والعمال، خصوصًا أولئك الذين تحصلوا على شهادات عدم محكومية، ولا يوجد بحقهم أي قيود أمنية.
بدورهما، قدم النائبان: محمد الشطناوي وحسن الرياطي، مُقترحًا يقضي بإعادة تعيين الأشخاص المفصولين، شريطة تقديم شهادة عدم محكومية، تُفيد بعدم وجود قيود أمنية بحقهم، وذلك للاستفادة من خبراتهم التي اكتسبوها خلال عملهم في الميناء.
من جانبه، قال خليفات "إن عمليات الفصل طالت عددا من الموظفين جراء عدم التزامهم بالتعليمات والأنظمة في شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ"، موضحًا "أن أي قرار بإعادتهم إلى العمل يستلزم موافقة رئيس الوزراء".
وبين أن عدد العاملين في الميناء يبلغ 2193 موظفًا، نسبة كبيرة منهم لجأوا إلى التقاعد المُبكر، وآخرين قدموا استقالاتهم، مُضيفًا "أن البعض لجأ إلى القضاء للطعن بقرارات الفصل".




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