اجتماع بروكسل يبحث كيفية الخروج من الكارثة المستمرة على غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، إن اجتماع اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحث كيفية الخروج من الكارثة المستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.



وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الأولوية واضحة؛ وقف فوري لإطلاق النار، وجهد حقيقي لإدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.



وأوضح أن الأولوية تتمثل في تأكيد أن هذا العدوان لم يجلب إلا الدمار والخراب، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الكراهية وانعدام الثقة بالعملية السلمية.



وأشار وزير الخارجية، إلى أن السبيل الوحيد من أجل تحقيق الأمن للجميع هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش“بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

