Monday, 22 January 2024 05:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اجتماع بروكسل يبحث كيفية الخروج من الكارثة المستمرة على غزة

1/22/2024 8:10:11 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الاثنين، إن اجتماع اليوم مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحث كيفية الخروج من الكارثة المستمرة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.


وأضاف الصفدي في تصريحات صحفية قبيل انعقاد اجتماع مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي في بروكسل، أن الأولوية واضحة؛ وقف فوري لإطلاق النار، وجهد حقيقي لإدخال ما يكفي من المساعدات الإنسانية إلى جميع أنحاء قطاع غزة.


وأوضح أن الأولوية تتمثل في تأكيد أن هذا العدوان لم يجلب إلا الدمار والخراب، ولن يؤدي إلا إلى المزيد من الكراهية وانعدام الثقة بالعملية السلمية.


وأشار وزير الخارجية، إلى أن السبيل الوحيد من أجل تحقيق الأمن للجميع هو حل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967، لتعيش“بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل”.

MENAFN22012024000208011052ID1107751061

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث