صحة غزة : دفن 40 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي

MENAFN - Al Wakeel News)قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان الفلسطينيين اضطروا لدفن 40 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي.



وكان مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر الطبي قال في وقت سابق إن 50 شهيدا وأكثر من 100 مصاب بحالة حرجة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي.



وقال مراسل الجزيرة إن 5 جثث متفحمة وصلت إلى مستشفى ناصر بعد قصف الاحتلال لشارع القدرة بخان يونس.