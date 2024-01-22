صحة غزة : دفن 40 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة ان الفلسطينيين اضطروا لدفن 40 شهيدا في مقبرة جماعية بساحة مجمع ناصر الطبي.
وكان مدير مستشفى الجراحة في مجمع ناصر الطبي قال في وقت سابق إن 50 شهيدا وأكثر من 100 مصاب بحالة حرجة وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي.
وقال مراسل الجزيرة إن 5 جثث متفحمة وصلت إلى مستشفى ناصر بعد قصف الاحتلال لشارع القدرة بخان يونس.
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